Благовещенская мастерица испекла особый пряник ко дню города

Ко дню города одна из благовещенских мастериц испекла необычный пряник. На нем изображен символ областного центра – Триумфальная арка.

Кондитерское изделие получилось размером с альбомный лист, его вес – более полкилограмма. На создание шедевра ушло около восьми часов, без учета времени на сушку пряника.

«Один раз в интернете у какой-то западной мастерицы увидела – у нее была целая серия пряников. Там был собор Спас на Крови, потом, по-моему, был Кремль. То есть именно вот такие красивые-красивые здания, и пряники смотрелись прямо как картина. Вот и я подумала, почему бы нам, благовещенским мастерам, не сделать нашу благовещенскую достопримечательность», – рассказывает мастер по выпечке пряников Елизавета Соболева.

В планах у Елизаветы объявить конкурс на тему «Пряник моей мечты», самую интересную идею горожанка готова бесплатно воплотить в жизнь.