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Благовещенская мастерица испекла особый пряник ко дню города

Благовещенская мастерица испекла особый пряник ко дню города

Ко дню города одна из благовещенских мастериц испекла необычный пряник. На нем изображен символ областного центра – Триумфальная арка.

Кондитерское изделие получилось размером с альбомный лист, его вес – более полкилограмма. На создание шедевра ушло около восьми часов, без учета времени на сушку пряника.

«Один раз в интернете у какой-то западной мастерицы увидела – у нее была целая серия пряников. Там был собор Спас на Крови, потом, по-моему, был Кремль. То есть именно вот такие красивые-красивые здания, и пряники смотрелись прямо как картина. Вот и я подумала, почему бы нам, благовещенским мастерам, не сделать нашу благовещенскую достопримечательность», – рассказывает мастер по выпечке пряников Елизавета Соболева.

В планах у Елизаветы объявить конкурс на тему «Пряник моей мечты», самую интересную идею горожанка готова бесплатно воплотить в жизнь.

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#праздники

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