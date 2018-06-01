Благовещенцы недовольны ремонтом тротуара в центре города

Жители Благовещенска недовольны ремонтом тротуара, который сейчас идет в центре города. Жители дома по улице Шимановского, 25 не понимают, почему в зону ремонта не попал тротуар возле их пятиэтажки. Жители считают – вместо того, чтобы облагораживать сквер возле дома, лучше бы отремонтировали дорожку возле дома.

Люди обратились к местным властям. По их словам, в управлении ЖКХ им ответили, что денег на ремонт тротуара нет. И относится он к придомовой территории, поэтому ремонтировать его в ходе ремонта дорожно-уличной сети не будут.

«По программе благоустройства у нас благоустроили двор. Тогда вот эта дорожка в программу не вошла. Сейчас, когда вышли на ремонт сквера, эта дорожка остается, как пятно. Проход до Шимановского надо сделать, чтобы было безопасно пешеходам, его тоже не предусмотрели благоустраивать», – отмечает старшая дома по улице Шимановского, 25 Галина Урманова.

«Тротуар, который расположен вдоль дома, относится к придомовой территории. Ремонт данного тротуара в рамках этой программы по ремонту улично-дорожной сети – не может быть выполнен. Он уже является другим объектом, другой категории. Вопрос, безусловно, будет рассмотрен при формировании плана ремонта либо на 2019 год, либо если будет какая-то экономия по итогам контрактов, уже по фактическому закрытию объемов работ», – прокомментировал начальник управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергей Казанцев.