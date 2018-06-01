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В центре Благовещенска загорелся гараж

В центре Благовещенска загорелся гараж

Вечером 1 июня в Благовещенске произошел пожар в районе дома № 14 по улице Шевченко. Загорелся гараж. Фото с места происшествия ИА «Амур.инфо» прислали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пожарные подразделения выехали на место в 18:57. Была угроза, что огонь с горящего гаража перекинется на соседние. Сейчас на месте работают два боевых расчета, 9 человек из пожарно-спасательной части № 1 и специализированной пожарной части.

Пострадавших и погибших нет.

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#пожары #происшествия

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