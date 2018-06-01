В Иркутске случился пожар в торговом центре: пострадали восемь детей

Фото: группа «Инцидент | Иркутск» во ВКонтакте

«Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы № 3», – рассказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших оценивают как средней и легкой степени тяжести.

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре «Гравитация», расположенном на третьем этаже торгового центра. Загорелась спиртосодержащая жидкость.

Из здания эвакуировали полторы тысячи человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.

В торговом центре работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. О случившемся доложено руководству региона. Свою проверку начала прокуратура.