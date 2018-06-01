Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:51 0

В Иркутске случился пожар в торговом центре: пострадали восемь детей

В Иркутске случился пожар в торговом центре: пострадали восемь детей
Фото: группа «Инцидент | Иркутск» во ВКонтакте

В Иркутске произошел пожар в местном торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл». В результате ЧП пострадали восемь детей, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

«Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы № 3», – рассказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших оценивают как средней и легкой степени тяжести.

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре «Гравитация», расположенном на третьем этаже торгового центра. Загорелась спиртосодержащая жидкость.

Из здания эвакуировали полторы тысячи человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.

В торговом центре работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. О случившемся доложено руководству региона. Свою проверку начала прокуратура.

Просмотров всего: 589

#дети #пожары #происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

В центре Благовещенска загорелся гараж
Происшествия

Благовещенец получил условный срок за «минирование» школы
Власть 2

Новорожденных, появившихся на свет в день рождения Благовещенска, поздравит мэр
Происшествия 4

В Благовещенске сняли на видео странные маневры таксиста

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь