В Приамурье ждут непогоду

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В ближайшие дни синоптики прогнозируют смену погоды в Амурской области. По информации Амурского гидрометцентра, 3-4 июня в отдельных районах Приамурья ожидаются дожди. В северных районах местами пройдут сильные дожди, ливни, сильные ливни с грозами. По области ждут усиление ветра – 15-20 метров в секунду при грозе.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики, связи. Она грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам. Опасно стоять под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети, необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – сообщает ведомство.