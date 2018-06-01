Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 0

В Приамурье ждут непогоду

В Приамурье ждут непогоду
Фото: misto.news

В ближайшие дни синоптики прогнозируют смену погоды в Амурской области. По информации Амурского гидрометцентра, 3-4 июня в отдельных районах Приамурья ожидаются дожди. В северных районах местами пройдут сильные дожди, ливни, сильные ливни с грозами. По области ждут усиление ветра – 15-20 метров в секунду при грозе.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики, связи. Она грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам. Опасно стоять под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети, необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – сообщает ведомство.

Просмотров всего: 850

#погода

распечатать


Общество

Жара и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 2 июня
Общество 2

Жара в Благовещенске побила два рекорда
Общество 1

Прогноз погоды в Амурской области: к вечеру первый день лета ознаменуется грозами
Общество

Будет жарко: прогноз погоды в Амурской области на 1 июня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь