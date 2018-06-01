Благовещенец получил условный срок за «минирование» школы

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Благовещенский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в ложном сообщении о минировании школы. За это он получил условный срок.

13 января 2018 года пьяный мужчина позвонил с мобильного телефона в службу экстренной помощи «112» и сообщил диспетчеру о том, что заминирована одна из школ. Сообщение было ложным. Для проверки информации привлекались силы правоохранительных органов, сотрудники скорой помощи. Как результат – к обвиняемому были заявлены иски из пяти служб.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Одновременно удовлетворены все иски, заявленные на следствии. С горожанина взыскали более 19 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор не вступил в законную силу.