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Благовещенец получил условный срок за «минирование» школы

Благовещенец получил условный срок за «минирование» школы
Фото: vpnmonster.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в ложном сообщении о минировании школы. За это он получил условный срок.

13 января 2018 года пьяный мужчина позвонил с мобильного телефона в службу экстренной помощи «112» и сообщил диспетчеру о том, что заминирована одна из школ. Сообщение было ложным. Для проверки информации привлекались силы правоохранительных органов, сотрудники скорой помощи. Как результат – к обвиняемому были заявлены иски из пяти служб.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Одновременно удовлетворены все иски, заявленные на следствии. С горожанина взыскали более 19 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор не вступил в законную силу.

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#закон #происшествия #суды #школа

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