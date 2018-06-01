Новорожденных, появившихся на свет в день рождения Благовещенска, поздравит мэр

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3 июня мэр Благовещенска Валентина Калита поздравит новорожденных, которые появились на свет в день рождения города. Торжественное мероприятие пройдет в родильном доме Благовещенской городской клинической больницы.

В мероприятии, помимо мэра, примут участие представители отдела опеки и охраны здоровья администрации города, руководитель управления социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району.

Ежегодно в этот день на свет появляется от 10 до 15 новых жителей города. В честь рождения маленьких благовещенцев их мамам вручат памятные подарки.

Церемония начнется в 10:00, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.