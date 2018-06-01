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С 1 июня на пункте пропуска Благовещенск заработает багажное отделение

С 1 июня на пункте пропуска Благовещенск заработает багажное отделение
Фото: otpusk-zdorovo.ru

В благовещенском пассажирском порту «АмурАССО» ввели дополнительную услугу. Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров и уменьшить время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы, с 1 июня на пункте пропуска Благовещенск начинает работу багажное отделение.

Как сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, решение принято по результатам многочисленных обращений, поступивших в 2017 году, и рекомендаций соответствующих структур.

Воспользоваться новой услугой могут все желающие. Багаж принимается к перевозке в багажном терминале на острове Большой Хэйхэ, выдача производится на российском берегу. За место весом до 20 килограммов пассажиры заплатят 100 рублей, груз свыше 20 килограммов оплачивается в размере 200 рублей.

Багажное отделение работает с 8:00 до 20:30 по амурскому времени. Уточнить информацию можно в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» по номеру: (4162) 59-57-64.

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#Китай #таможня

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Комментарии
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  • Кирил

    Кирил
    1 час назад

    Старая тема ,,тащить через склад,, снова оживает.

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