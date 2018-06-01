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Василий Орлов: амурское правительство ждут кадровые перестановки

Василий Орлов: амурское правительство ждут кадровые перестановки

1 июня в правительстве Амурской области официально представили врио губернатора Василия Орлова, назначенного на эту должность указом президента 30 мая. Представлял временного главу региона полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. После официальной части Юрий Петрович и Василий Александрович побеседовали с журналистами.

На представлении Юрий Трутнев отметил, что Василия Орлова легко представлять жителям региона, так как сам Василий Александрович – коренной амурчанин.

«Он родился в Благовещенске, руководил рядом предприятий, работал министром экономического развития области, участвовал в проекте строительства нефтехимического комбината "СИБУР". Василий Александрович проблемы области знает, мы с ним встречались, еще когда он был в качестве министра. Но сейчас у него новый этап жизни. Ему надо не только продолжить все начатое и Олегом Николаевичем, и Александром Александровичем, но и найти новые источники развития области, добиться того, чтобы все проекты, которые начали реализовываться, были реализованы и чтобы новые проекты возникли на амурской земле», – отметил Юрий Петрович.

После чего полпред сделал подарок Василию Орлову, вложив в него особый смысл. «Поскольку сегодня важный день и для Василия Александровича, и для области, хочу на память оставить ему подарок. У вас здесь очень много строек, которые будут определять облик будущего, который будет создавать новые возможности для области. Вот, чтобы он безопасно появлялся на этих стройках, а не только в кабинете сидел, хочу подарить ему каску», – сказал Юрий Трутнев и вручил Василию Орлову оранжевую строительную каску.

Василий Орлов поблагодарил за подарок, отметив, что это его любимый цвет, и обратился к присутствующим, выделив в своей речи три основных момента: «Первое – я много путешествовал по стране за последние годы и точно могу сказать: Амурская область – отличный регион. Если сравнивать с двухсоттысячными городами – Благовещенск смотрится очень хорошо, и я абсолютно уверен, что у нас перспективный регион и у нас есть куда расти. Второе – руководство уделяет огромное внимание развитию региона, мне это удалось понять в том числе в ходе личных разговоров. И, конечно, те проекты мирового масштаба, которые у нас реализуются, – это космодром, газоперерабатывающий завод и "Сила Сибири" – и в перспективе я рассчитываю, что "СИБУР" будет реализовывать свой крупнейший проект амурского газохимического комплекса – эти проекты неизбежно приведут нас к развитию социально-экономического региона и отразятся положительно на жизни людей. И, наконец, третье – сейчас я смотрел в зал и видел не просто много знакомых, а почти родные лица, поэтому приятно возвращаться в регион: мы вместе, и у нас все получится».

На этом официальная часть была окончена. Затем был организован пресс-подход. Юрий Трутнев и Василий Орлов пообщались с журналистами и рассказали об основных направлениях деятельности врио. Так, Юрий Трутнев отметил, что президентом страны были подписаны майские указы, которые необходимо выполнять. Они касаются разных направлений жизни людей.

«Это новые задачи, очень сложные, которые тоже надо решить и на всем Дальнем Востоке, и в Амурской области. Поэтому мы уже договорились с Василием Александровичем о том, что он будет готовить программу развития с учетом новых требований. Где-то через месяца два-три мы встретимся, обсудим все. Постараемся выработать систему действий для того, чтобы всем двигаться в одном направлении», – сказал полпред.

Также Юрий Трутнев отметил, что первоочередная задача любого человека, который приходит на сложную и ответственную работу, – сформировать команду и собрать вокруг себя единомышленников. В продолжение этой темы Василий Орлов отметил, что команда будет меняться. Речь, по его словам, идет о тех, кто собирается покинуть областное правительство вслед за Александром Козловым.

«Есть кандидатуры по новой команде, но только в отношении тех должностей, с которых уйдут сотрудники в Минвостокразвития. А я владею информацией, что часть людей уедет. В этом есть и свой плюс, и свой минус. Минус, конечно, в том, что область теряет высококвалифицированных специалистов. Плюс в том, что мы приобретаем союзников в профильном министерстве, которые являются патриотами и будут продвигать интересы региона. Поэтому мы рассматриваем на эти должности людей, фамилии которых я сейчас, конечно, не буду называть, но в ближайшее время вы об этом узнаете. Мы говорим о четырех-шести должностях. Конечно, будем стараться замещать местными кадрами. У нас скамейка запасных не настолько длинная, как бы нам хотелось, но мы будем делать акцент на местных людях. Параллельно я поговорил с коллегами из "СИБУРа", попросил поддержать нас кадрами. Но здесь вопрос в отношении тех кадров, которых в Амурской области, скажем так, совсем мало. Это в основном вопросы, касающиеся цифровизации, – сейчас этому направлению уделяется огромное внимание, и, мне кажется, нам нужно заниматься этим вплотную. И вот на эту работу я бы пригласил человека из "СИБУРа"», – добавил Василий Александрович.

Также он отметил ряд направлений, которым собирается уделить особое внимание – это переселение из ветхого и аварийного жилья и жилищное строительство, безопасность дорожного движения, продолжительность жизни, развитие системы образования и подготовка кадров.

«Те инвестиционные проекты, которые к нам сегодня заходят, требуют настолько квалифицированных кадров, насколько наша образовательная система их пока не готовит. Поэтому в первую очередь нужно заниматься модернизацией системы для того, чтобы удовлетворить инвесторов. Это важное стратегическое направление, я лично буду его контролировать», – подытожил глава региона.

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#губернатор #областная власть

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Для большинства амурских политиков назначение Василия Орлова стало неожиданностью
Комментарии
Показать все (44) Обсудить на форуме
  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...разумно...

  • #вриОрлов

    #вриОрлов
    2 часа назад

    БУДУ ЛИЧНО КОНТРОЛИРОВАТЬ И ТОЧКА

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    Юрий Трутнев.... вручил Василию Орлову оранжевую строительную каску.



    Не по понятиям. У руководителя цвет каски должен быть белым.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    В красных касках работают рабочие. Для начальства предназначены каски белые.

    Намекнули, чтобы знал своё место.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    #вриОрлов

    БУДУ ЛИЧНО КОНТРОЛИРОВАТЬ И ТОЧКА



    ...попытка создать реплику не удалась. клоун с вас тоже никудышный.

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Tуман

    В красных касках работают рабочие. Для начальства предназначены каски белые. Намекнули, чтобы знал своё место.



    Вона каг глыбОко копаете....



  • #вриОрлов

    #вриОрлов
    2 часа назад

    ШТА???? ТЫ КОГО КЛОУНОМ НАЗВАЛ,СТЕРВЕЦ? ГУБЕРНАТОРА-БАТЮШКУ?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Какой-то скучный бот

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    #вриОрлов

    ШТА???? ТЫ КОГО КЛОУНОМ НАЗВАЛ,СТЕРВЕЦ? ГУБЕРНАТОРА-БАТЮШКУ?



    ...я же сказал - не удался...)))

  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    Первых надо гнать Из министерства образования, за то, что в школах, как собирали на ремонт, так и собирают и всё это мол добровольно, а как не сдать?

  • SSk

    SSk
    2 часа назад

    3.2

  • #вриОрлов

    #вриОрлов
    2 часа назад

    БУДУ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ.

    ГЛЯДИШЬ И ПОЛЮБИТЕ

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Кадровый голод. Менять то не на что. Разве только на пиво.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Да-щас к нему набегут "кадры", но он разберется, он способный

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Альтер будет первым у кормушки

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    что президентом страны были подписаны майские указы, которые необходимо выполнять.



    мая 2012 года?

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    1 час назад

    Victrix


    Юрий Трутнев.... вручил Василию Орлову оранжевую строительную каску.



    Не по понятиям. У руководителя цвет каски должен быть белым.


    Да купит белую, вроде недорого стоят. А по сути такому начальнику обязаны принести каску на любом объекте, куда он соблаговолит приехать.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Березин Р.М.

    Victrix



    Юрий Трутнев.... вручил Василию Орлову оранжевую строительную каску.


    Не по понятиям. У руководителя цвет каски должен быть белым.


    Да купит белую, вроде недорого стоят. А по сути такому начальнику обязаны принести каску на любом объекте, куда он соблаговолит приехать.


    Да не в этом дело. Похоже кто-то подставил Трутнева, продемонстрировав полнейшее незнание азов безопасности труда, а именно ГОСТ 12.4.087-84.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.

    Многие работники министерств, которые работали ГОДАМИ и имеют и опыт работы и навыки при КАА вынуждены были терпеть дураков-начальников.

    Приведу вполне конкретный пример-руководитель аппарата заксобрания-35 летняя девочка. которая ни фига не понимает в работе, но ее вынуждены терпеть те, над которыми она начальница.

    заставляет работников иных отделов нарезать колбасу депутатам на те или иные "мероприятия"-хотя у нее есть орготдел, который в 17-55 уже "сваливает" домой.

    Не знает вообще в чем заключается смысл ее работы и непосредственно функции аппарата законодательного собрания.

    К примеру в том же аппарате губернатора КАА перемещал специалистов как попало и куда попало не понимая, что тот или иной специалист, имеющий стаж работы в определенных направлениях "заточен" под определенный вид документооборота-но КАА было все равно, он "тащил" своих(например как ту же министра образования, которая не то, что министром быть не может, но и даже руководителем управления образования мелкого городишки-ее "уровень" это максимум директор школы)

    И таких примеров МНОГО-это "наследство" в плане кадров КАА оставил Орлову.

    Но Орлов разберется, просто в "довесок" ко всем ждущим его "сюрпризам" от партий на выборах, ему одновременно придется и в этом балагане разобраться.

    И все те-кто улыбаются ему-уже ведут всякие переговоры-им лишь бы второй тур организовать.

    При чем когда было большинство при Кожемяке в заксобрании у них ни хватило ни ума ни навыков объединить ЛДПР КПРФ и СР-разосрались.

    А сейчас дерьмо взяло вверх и "объединяются"-собачки на сене)))))

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    По всей видимости педуниверситет готовит самые хорошие кадры судя по тому как расхваливают нового врио

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    На самом деле ПЕДуниверситет(в свое время) на самом деле готовил очень даже хорошие кадры.

    В те времена это была сильная школа в сфере высшего образования, были сильные педагоги, которые учили студентов очень хорошо.

    Более того, именно ректором БГПУ в те давние времена был и дедушка Василия Орлова, очень известный в свое время ректор и педагог Василий Михайлович Орлов.

    Те, кто учился ТОГДА стали и педагогами(естественно), и политиками (тот же Донец, Горевой, Орлов,

    Ребизант и т .д), судьями , фсбшниками, полицейскими, бизнесменами и так далее.

    Сейчас БГПУ уже не тот-уровень педагогов не тот -к сожалению.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    krasnova

    По всей видимости педуниверситет готовит самые хорошие кадры судя по тому как расхваливают нового врио



    Он не только БГПУ закончил-он еще и в МГИМО учился.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Альтер

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.



    Вообще, в команде Козлова вижу только 3-4 нормальных работников. Остальные действительно бездари. Как ты правильно сказал "кадры".



    Но, фамилий приводить не буду.



  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Дела тоже разные бывают, особенно по отношению к простому населению АО.

  • Альтер

    Альтер
    59 минут назад

    Хмык

    Альтер

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.



    Вообще, в команде Козлова вижу только 3-4 нормальных работников. Остальные действительно бездари. Как ты правильно сказал "кадры".

    Но, фамилий приводить не буду.



    А я приведу фамилии бездарей

    Дмитриенко

    Варасанова

    Субботин

    Ховард(уехал)

    Другие фамилии не буду называть-потому как у меня с ними приятельские отношения(раньше друзьями были, но власть их поменяла-а скорее всего ОНИ ТАКИЕ И БЫЛИ, просто не было видать необходимости для проявления не очень то красивых черт характера)

    Власть она же как-она хуже чем деньги и все на свете-она очень сильно человека ИСПЫТЫВАЕТ.

  • Альтер

    Альтер
    57 минут назад

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Конечно будут судить по делам-никто не спорит

    И он обязательно справится с делами-время это покажет, я даже не сомневаюсь.

    А вот твоего Абрамова тоже будут судить по делам.

    Только разница между Абрамовым и Орловым в том, что Орлов ТОЛЬКО приступил к делам-и судя по его первому появлению в среде политиков и представлению его в СМИ-сделал первый

  • Альтер

    Альтер
    57 минут назад

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Конечно будут судить по делам-никто не спорит

    И он обязательно справится с делами-время это покажет, я даже не сомневаюсь.

    А вот твоего Абрамова тоже будут судить по делам.

    Только разница между Абрамовым и Орловым в том, что Орлов ТОЛЬКО приступил к делам-и судя по его первому появлению в среде политиков и представлению его в СМИ-сделал первый

  • Альтер

    Альтер
    57 минут назад

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Конечно будут судить по делам-никто не спорит

    И он обязательно справится с делами-время это покажет, я даже не сомневаюсь.

    А вот твоего Абрамова тоже будут судить по делам.

    Только разница между Абрамовым и Орловым в том, что Орлов ТОЛЬКО приступил к делам-и судя по его первому появлению в среде политиков и представлению его в СМИ-сделал первый шаг на оценку ОТЛИЧНО

    А вот Абрамов во власти уже несколько лет и НИЧЕГО кроме (как ты говоришь) бла бла бла-НЕ СДЕЛАЛ

  • домовенок

    домовенок
    55 минут назад

    Альтер

    Хмык

    Альтер

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.



    Вообще, в команде Козлова вижу только 3-4 нормальных работников. Остальные действительно бездари. Как ты правильно сказал "кадры".

    Но, фамилий приводить не буду.



    А я приведу фамилии бездарей

    Дмитриенко

    Варасанова

    Субботин

    Ховард(уехал)

    Другие фамилии не буду называть-потому как у меня с ними приятельские отношения(раньше друзьями были, но власть их поменяла-а скорее всего ОНИ ТАКИЕ И БЫЛИ, просто не было видать необходимости для проявления не очень то красивых черт характера)

    Власть она же как-она хуже чем деньги и все на свете-она очень сильно человека ИСПЫТЫВАЕТ.



    "Огонь, вода и медные трубы"

    Последнее испытание не удается пройти никому....

  • Альтер

    Альтер
    53 минуты назад

    vertex

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Дела тоже разные бывают, особенно по отношению к простому населению АО.



    Никто не спорит

    Но согласитесь-когда к примеру, вы руководите управляющей компанией, и вас население на общем собрании избирает в качестве УК, вы же не можете исправить ВСЕ те недостатки, которые УЖЕ возникли в результате того, что предыдущие управляющие компании тупо воровали деньги населения и НИЧЕГО не делали на доме.

    Вы просто будете жителям пояснять-граждане, давайте ОСМОТРИМ этот дом, давайте согласуем как мы ПОЭТАПНО будем приводить коммуникации, стены, территорию и иные вещи в НАДЛЕЖАЩИЙ вид.

    так вот и тут-население должно понимать-что тяжело вытаскивать те или иные параметры из того, что уже натворили некоторые ДО Орлова.

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    домовенок

    Альтер

    Хмык

    Альтер

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.



    Вообще, в команде Козлова вижу только 3-4 нормальных работников. Остальные действительно бездари. Как ты правильно сказал "кадры".

    Но, фамилий приводить не буду.



    А я приведу фамилии бездарей

    Дмитриенко

    Варасанова

    Субботин

    Ховард(уехал)

    Другие фамилии не буду называть-потому как у меня с ними приятельские отношения(раньше друзьями были, но власть их поменяла-а скорее всего ОНИ ТАКИЕ И БЫЛИ, просто не было видать необходимости для проявления не очень то красивых черт характера)

    Власть она же как-она хуже чем деньги и все на свете-она очень сильно человека ИСПЫТЫВАЕТ.



    "Огонь, вода и медные трубы"

    Последнее испытание не удается пройти никому....



    Нормально всё проходится. В том числе и медные трубы. И чем меньше задираешь нос, тем легче через них пройти.



  • Альтер

    Альтер
    52 минуты назад

    домовенок

    Альтер

    Хмык

    Альтер

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.



    Вообще, в команде Козлова вижу только 3-4 нормальных работников. Остальные действительно бездари. Как ты правильно сказал "кадры".

    Но, фамилий приводить не буду.



    А я приведу фамилии бездарей

    Дмитриенко

    Варасанова

    Субботин

    Ховард(уехал)

    Другие фамилии не буду называть-потому как у меня с ними приятельские отношения(раньше друзьями были, но власть их поменяла-а скорее всего ОНИ ТАКИЕ И БЫЛИ, просто не было видать необходимости для проявления не очень то красивых черт характера)

    Власть она же как-она хуже чем деньги и все на свете-она очень сильно человека ИСПЫТЫВАЕТ.



    "Огонь, вода и медные трубы"

    Последнее испытание не удается пройти никому....



    Согласен-не многим, но удается.

    Мне хочется Верить в то, что Василий Александрович справится-я верю, потому как знаю его.

  • Альтер

    Альтер
    51 минута назад

    Хмык

    домовенок

    Альтер

    Хмык

    Альтер

    Братеев1

    Альтер будет первым у кормушки



    Никогда не был и не буду "у кормушки".

    Есть простой страх тех, кто пытается создать отрицательный имидж или отрицательный образ тому, кого они боятся.

    Конечно же, многие хотят остаться на своих мстах.

    КАА "понасажал" бездарей не только в министерские кресла, но и руководителями тех или иных управлений и отделов.



    Вообще, в команде Козлова вижу только 3-4 нормальных работников. Остальные действительно бездари. Как ты правильно сказал "кадры".

    Но, фамилий приводить не буду.



    А я приведу фамилии бездарей

    Дмитриенко

    Варасанова

    Субботин

    Ховард(уехал)

    Другие фамилии не буду называть-потому как у меня с ними приятельские отношения(раньше друзьями были, но власть их поменяла-а скорее всего ОНИ ТАКИЕ И БЫЛИ, просто не было видать необходимости для проявления не очень то красивых черт характера)

    Власть она же как-она хуже чем деньги и все на свете-она очень сильно человека ИСПЫТЫВАЕТ.



    "Огонь, вода и медные трубы"

    Последнее испытание не удается пройти никому....



    Нормально всё проходится. В том числе и медные трубы. И чем меньше задираешь нос, тем легче через них пройти.



    Орлов никогда нос не задирал-ни в какие времена-это не в его характере

  • Братеев1

    Братеев1
    41 минута назад

    хватит простыни кидать

  • Mainer

    Mainer
    38 минут назад

    Когда Горевой учился в педе, его ректором был человек с фамилией Ступников. Не Орлов.

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Альтер

    vertex

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Дела тоже разные бывают, особенно по отношению к простому населению АО.



    Никто не спорит

    Но согласитесь-когда к примеру, вы руководите управляющей компанией, и вас население на общем собрании избирает в качестве УК, вы же не можете исправить ВСЕ те недостатки, которые УЖЕ возникли в результате того, что предыдущие управляющие компании тупо воровали деньги населения и НИЧЕГО не делали на доме.

    Вы просто будете жителям пояснять-граждане, давайте ОСМОТРИМ этот дом, давайте согласуем как мы ПОЭТАПНО будем приводить коммуникации, стены, территорию и иные вещи в НАДЛЕЖАЩИЙ вид.

    так вот и тут-население должно понимать-что тяжело вытаскивать те или иные параметры из того, что уже натворили некоторые ДО Орлова.



    Колесов, Кожемяко и Козлов?

  • Альтер

    Альтер
    18 минут назад

    Mainer

    Когда Горевой учился в педе, его ректором был человек с фамилией Ступников. Не Орлов.



    Это его дедушка(Орлова)-надо бы знать простые известные вещи))))

  • Альтер

    Альтер
    18 минут назад

    vertex

    Альтер

    vertex

    Братеев1

    Альтер-Орлова будут судить по делам а не по твоим блаблабла



    Дела тоже разные бывают, особенно по отношению к простому населению АО.



    Никто не спорит

    Но согласитесь-когда к примеру, вы руководите управляющей компанией, и вас население на общем собрании избирает в качестве УК, вы же не можете исправить ВСЕ те недостатки, которые УЖЕ возникли в результате того, что предыдущие управляющие компании тупо воровали деньги населения и НИЧЕГО не делали на доме.

    Вы просто будете жителям пояснять-граждане, давайте ОСМОТРИМ этот дом, давайте согласуем как мы ПОЭТАПНО будем приводить коммуникации, стены, территорию и иные вещи в НАДЛЕЖАЩИЙ вид.

    так вот и тут-население должно понимать-что тяжело вытаскивать те или иные параметры из того, что уже натворили некоторые ДО Орлова.



    Колесов, Кожемяко и Козлов?



    Именно ТАК

  • Альтер

    Альтер
    17 минут назад

    Братеев1

    хватит простыни кидать



    Хватит БЕЗ основательно гундеть

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    15 минут назад

    Альтер



    Орлов никогда нос не задирал-ни в какие времена-это не в его характере



    Три раза ХА. Значит вы его не знаете.

  • Альтер

    Альтер
    13 минут назад

    Криптоаналитик

    Альтер



    Орлов никогда нос не задирал-ни в какие времена-это не в его характере



    Три раза ХА. Значит вы его не знаете.



    Знаю-но вы определитесь-что для вас значит "нос задирать"?

    Иногда когда говоришь ПРОСТЫЕ вещи а тебя не понимают и ты просто ставишь на ВИД элементарный идиотизм или некомпетентность в жесткой форме-это не сть задирать нос

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    9 минут назад

    Альтер

    Криптоаналитик

    Альтер



    Орлов никогда нос не задирал-ни в какие времена-это не в его характере



    Три раза ХА. Значит вы его не знаете.



    Знаю-но вы определитесь-что для вас значит "нос задирать"?

    Иногда когда говоришь ПРОСТЫЕ вещи а тебя не понимают и ты просто ставишь на ВИД элементарный идиотизм или некомпетентность в жесткой форме-это не сть задирать нос



    Прошу прощенья за ответ вопросом на вопрос, раз вы хорошо знакомы, расскажите что было сделано за 2 года его управления в минэкономе, помимо ТОРов, инициатива которых, как я понимаю не его. Поправьте если ошибаюсь.

    Касательно спора о носе, есть факты о которых не принято говорить на публичных форумах.

  • Альтер

    Альтер
    2 минуты назад

    Были проинициированы проекты

    По набережной

    По маленькой Венеции

    Были подписаны соглашения с КНР по ивестиционным программам

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