Василий Орлов: амурское правительство ждут кадровые перестановки

На представлении Юрий Трутнев отметил, что Василия Орлова легко представлять жителям региона, так как сам Василий Александрович – коренной амурчанин.

«Он родился в Благовещенске, руководил рядом предприятий, работал министром экономического развития области, участвовал в проекте строительства нефтехимического комбината "СИБУР". Василий Александрович проблемы области знает, мы с ним встречались, еще когда он был в качестве министра. Но сейчас у него новый этап жизни. Ему надо не только продолжить все начатое и Олегом Николаевичем, и Александром Александровичем, но и найти новые источники развития области, добиться того, чтобы все проекты, которые начали реализовываться, были реализованы и чтобы новые проекты возникли на амурской земле», – отметил Юрий Петрович.

После чего полпред сделал подарок Василию Орлову, вложив в него особый смысл. «Поскольку сегодня важный день и для Василия Александровича, и для области, хочу на память оставить ему подарок. У вас здесь очень много строек, которые будут определять облик будущего, который будет создавать новые возможности для области. Вот, чтобы он безопасно появлялся на этих стройках, а не только в кабинете сидел, хочу подарить ему каску», – сказал Юрий Трутнев и вручил Василию Орлову оранжевую строительную каску.

Василий Орлов поблагодарил за подарок, отметив, что это его любимый цвет, и обратился к присутствующим, выделив в своей речи три основных момента: «Первое – я много путешествовал по стране за последние годы и точно могу сказать: Амурская область – отличный регион. Если сравнивать с двухсоттысячными городами – Благовещенск смотрится очень хорошо, и я абсолютно уверен, что у нас перспективный регион и у нас есть куда расти. Второе – руководство уделяет огромное внимание развитию региона, мне это удалось понять в том числе в ходе личных разговоров. И, конечно, те проекты мирового масштаба, которые у нас реализуются, – это космодром, газоперерабатывающий завод и "Сила Сибири" – и в перспективе я рассчитываю, что "СИБУР" будет реализовывать свой крупнейший проект амурского газохимического комплекса – эти проекты неизбежно приведут нас к развитию социально-экономического региона и отразятся положительно на жизни людей. И, наконец, третье – сейчас я смотрел в зал и видел не просто много знакомых, а почти родные лица, поэтому приятно возвращаться в регион: мы вместе, и у нас все получится».

На этом официальная часть была окончена. Затем был организован пресс-подход. Юрий Трутнев и Василий Орлов пообщались с журналистами и рассказали об основных направлениях деятельности врио. Так, Юрий Трутнев отметил, что президентом страны были подписаны майские указы, которые необходимо выполнять. Они касаются разных направлений жизни людей.

«Это новые задачи, очень сложные, которые тоже надо решить и на всем Дальнем Востоке, и в Амурской области. Поэтому мы уже договорились с Василием Александровичем о том, что он будет готовить программу развития с учетом новых требований. Где-то через месяца два-три мы встретимся, обсудим все. Постараемся выработать систему действий для того, чтобы всем двигаться в одном направлении», – сказал полпред.

Также Юрий Трутнев отметил, что первоочередная задача любого человека, который приходит на сложную и ответственную работу, – сформировать команду и собрать вокруг себя единомышленников. В продолжение этой темы Василий Орлов отметил, что команда будет меняться. Речь, по его словам, идет о тех, кто собирается покинуть областное правительство вслед за Александром Козловым.

«Есть кандидатуры по новой команде, но только в отношении тех должностей, с которых уйдут сотрудники в Минвостокразвития. А я владею информацией, что часть людей уедет. В этом есть и свой плюс, и свой минус. Минус, конечно, в том, что область теряет высококвалифицированных специалистов. Плюс в том, что мы приобретаем союзников в профильном министерстве, которые являются патриотами и будут продвигать интересы региона. Поэтому мы рассматриваем на эти должности людей, фамилии которых я сейчас, конечно, не буду называть, но в ближайшее время вы об этом узнаете. Мы говорим о четырех-шести должностях. Конечно, будем стараться замещать местными кадрами. У нас скамейка запасных не настолько длинная, как бы нам хотелось, но мы будем делать акцент на местных людях. Параллельно я поговорил с коллегами из "СИБУРа", попросил поддержать нас кадрами. Но здесь вопрос в отношении тех кадров, которых в Амурской области, скажем так, совсем мало. Это в основном вопросы, касающиеся цифровизации, – сейчас этому направлению уделяется огромное внимание, и, мне кажется, нам нужно заниматься этим вплотную. И вот на эту работу я бы пригласил человека из "СИБУРа"», – добавил Василий Александрович.

Также он отметил ряд направлений, которым собирается уделить особое внимание – это переселение из ветхого и аварийного жилья и жилищное строительство, безопасность дорожного движения, продолжительность жизни, развитие системы образования и подготовка кадров.

«Те инвестиционные проекты, которые к нам сегодня заходят, требуют настолько квалифицированных кадров, насколько наша образовательная система их пока не готовит. Поэтому в первую очередь нужно заниматься модернизацией системы для того, чтобы удовлетворить инвесторов. Это важное стратегическое направление, я лично буду его контролировать», – подытожил глава региона.