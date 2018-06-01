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В Благовещенске сняли на видео странные маневры таксиста

В Благовещенске сняли на видео странные маневры таксиста

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Очевидец заснял машину такси, водитель которой совершал странные маневры.

Как видно на кадрах, легковушка сначала проехала по дорожке, где ходят люди, около проезжей части. Там в это время шла девушка. Затем автомобиль заехал на пешеходную «зебру». В итоге машина все же выехала на автодорогу.

Ролик в социальных сетях вызвал негодование пользователей. «Эх, сюда бы "СтопХам" московский!» – написал один из них.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 875

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Молодец водила, проявил смекалку, сообразительность и нашел свой выход при этом никому не причинив вреда, а возмущенные пусть слюной брызжут.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Ничего странного для нашего города! Как всегда молча перекрыли дороги, как всегда все объезжают как могут!

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    KatsНичего странного для нашего города! Как всегда молча перекрыли дороги, как всегда все объезжают как могут!


    Объехать можно и квартал вокруг, а не как чмо по тротуару.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Согласна, но на фото же такси, а этому виду транспорта законы не писаны)

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