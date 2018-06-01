В Благовещенске сняли на видео странные маневры таксиста

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Очевидец заснял машину такси, водитель которой совершал странные маневры.

Как видно на кадрах, легковушка сначала проехала по дорожке, где ходят люди, около проезжей части. Там в это время шла девушка. Затем автомобиль заехал на пешеходную «зебру». В итоге машина все же выехала на автодорогу.

Ролик в социальных сетях вызвал негодование пользователей. «Эх, сюда бы "СтопХам" московский!» – написал один из них.

Видео: instagram.com/mreporter_blg