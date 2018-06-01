Благотворительный телемарафон «Крылья» готовится к старту

Телевизионная часть марафона стартует на «Альфа-канале» в 13 часов. В воскресенье, 3 июня, «Альфа-канал» и Российский детский фонд проведут юбилейный телемарафон «Крылья». В пятый раз люди соберут средства на лечение больных детей. Деньги пойдут на сеансы кинезиотерапии для 30 ребят с диагнозом «детский церебральный паралич».

Один из них – шестилетний Найк Бенцель. Сейчас он ходит в садик, и его родители надеются, что через два года их мальчик сможет уверенно шагать в первый класс с другими детьми.

Одна из этих 30 детей – 15-летняя Наташа Лугвищик. У нее тоже ДЦП. Девочке трудно общаться, но мама понимает дочку и говорит, что она мечтает побывать в Китае и прыгнуть с парашютом. Наташа умеет считать и писать. Кинезиотерапия, которая показана Наташе, пока малодоступна в России. Лечебная гимнастика не входит в перечень бесплатной медицинской помощи, тогда как очень нужна детям с диагнозом ДЦП.

Помощь нужна двухлетней Алисе Лаптевой. У нее дисплазия тазобедренных суставов, девочке требуется срочная операция. Для обследования и лечения необходимо поехать в Москву и Санкт-Петербург. Семье осталось собрать на поездку 85 тысяч рублей.

На поддержку неравнодушных надеется и мама Станислава Мешенчука. У ребенка эпилепсия, приступы начались несколько лет назад, когда мальчик упал и ударился головой. Из-за этого Станислав отстает в развитии. Снизить количество приступов поможет операция на головном мозге. На лечение в Тюмени осталось собрать около 200 тысяч рублей.

В 2017 году совместными усилиями удалось собрать более 900 тысяч рублей. Кто-то жертвовал десятки тысяч, кто-то смог помочь маленькой суммой. Но все вместе благотворители собрали сумму, достаточную для лечения всех героев марафона «Крылья».

К телемарафону может присоединиться каждый. Ящики для сбора средств установят в торговых центрах «Острова», «Перекресток» и «Флагман». Еще одна точка сбора будет работать возле Триумфальной арки. В воскресенье, 3 июня, в 13 часов там начнутся развлекательные мероприятия.