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Сотрудник Зейской ГЭС умер во время соревнований в Новосибирске

Сотрудник Зейской ГЭС умер во время соревнований в Новосибирске
Фото: mk.ru

Соревнования «РусГидро», которые проходили в Новосибирске, омрачились смертью одного из участников. Внезапно скончался сотрудник Зейской гидроэлектростанции.

«Это был отборочный этап спартакиады ГЭС. Заместитель начальника службы эксплуатации Зейской ГЭС, который был в составе команды от нашей гидростанции, пробежав дистанцию, почувствовал себя плохо. Врачи попытались его спасти, однако попытки оказались безуспешными», – сообщила агентству «Интерфакс – Дальний Восток» сотрудница пресс-службы станции Наталья Какта.

Она отметила, что компания предпринимает все необходимые действия по оказанию помощи семье мужчины. Ему было 48 лет.

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#происшествия #спорт #энергетика

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