В Благовещенске произошло ДТП с участием патрульного авто (видео)

Фото: dtpgram_blg

В пятницу, 1 июня, в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Зейской столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит дорожно-патрульной службе. После удара спецавто осталось на перекрестке, второй автомобиль Toyota HiLux Surf отбросило на газон.

Фотографиями с места происшествия очевидцы делятся в соцсетях. Данных о пострадавших пока нет. Согласно показаниям свидетелей ДТП, автомобиль ДПС с включенными спецсигналами двигался по Калинина, «тойота» ехала по Зейской на разрешающий сигнал светофора.

В амурской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП и сообщили, что обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.