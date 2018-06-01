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В Благовещенске произошло ДТП с участием патрульного авто (видео)

В Благовещенске произошло ДТП с участием патрульного авто (видео)
Фото: dtpgram_blg

В пятницу, 1 июня, в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Зейской столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит дорожно-патрульной службе. После удара спецавто осталось на перекрестке, второй автомобиль Toyota HiLux Surf отбросило на газон.

Фотографиями с места происшествия очевидцы делятся в соцсетях. Данных о пострадавших пока нет. Согласно показаниям свидетелей ДТП, автомобиль ДПС с включенными спецсигналами двигался по Калинина, «тойота» ехала по Зейской на разрешающий сигнал светофора.

В амурской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП и сообщили, что обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

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#ДТП #закон #происшествия

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