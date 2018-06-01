Фонд президентских грантов поддержал «Детство на Амуре» и социальный туризм

Фото: www.blagduma.ru

Пять амурских культурных и социальных проектов получили поддержку в Фонде президентских грантов. В первом в 2018 году конкурсе победителями стал 1 551 проект из более чем девяти тысяч.

Самую большую сумму выиграл грант на проведение конкурса молодых дарований «Детство на Амуре», который уже проходил в Благовещенске. На него Фонд выделил 2 миллиона 999 тысяч рублей. Проект направлен на выявление и адресную поддержку талантливых детей по четырем конкурсным направлениям: вокальному, поэтическому, изобразительному и декоративно-прикладному.

Немного меньше – 2 миллиона 784 тысячи получат инициаторы проекта комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти средства проведут продленную комплексную реабилитацию 30 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими инвалидность по заболеванию нервной системы.

Следующий проект – «Самый-самый Благовещенск» – получит самый высокий рейтинг заявки среди победителей из Приамурья. Организатором его выступает областной союз женщин. Авторы проекта займутся поиском и популяризацией реалий, персоналий, фактов, способных прославить город и область на всю страну и даже на весь мир. Планируется собрать, обработать и издать исторический материал в виде квест-игры по городу, провести общегородские квесты по готовым играм среди семей с детьми и разработать методику, которая позволит тиражировать данный опыт на любую территорию России. На это Фонд выделил почти 2 миллиона 687 тысяч рублей.

Проект «Кланяюсь земле Амурской» ставит своей целью развитие внутреннего социального туризма среди пенсионеров, ветеранов и инвалидов. На что выделят 1 867 тысяч рублей. Менее полумиллиона получит проект «Защити свои права!». Он направлен на развитие системы информационной и правовой помощи и поддержки для социально незащищенных категорий граждан.

Всего в 2017 и 2018 годах в конкурсе Фонда президентских грантов выиграли 18 амурских проектов.