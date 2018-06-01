После ЧП в торговой компании Благовещенска рабочему вместо скорой вызвали такси

В Благовещенске на одном из складов крупной торговой компании рабочий серьезно травмировал правую руку. По словам пострадавшего, вместо первой медпомощи ему предложили грязную тряпку, а вместо скорой вызвали такси.

Несчастный случай произошел 28 мая на одном из складов крупной торговой компании. По словам пострадавшего, Алексея Ельчанинова, его вызвали помогать грузчикам, которые на грузовом лифте перевозили большие тележки с продуктами – роллы. Эту работу он должен был выполнять впервые, до этого занимался прессовкой коробок. По словам Алексея, несмотря на травмоопасность, с ним не проводили никакого предварительного инструктажа – ни в целом перед поступлением на работу пару недель назад, ни перед погрузкой роллов.

Роллы с товаром

«Меня после обеда вызвали помогать грузчикам, если бы я отказался, мне бы показали на дверь. Меня поставили на 3 и 4 этажи – это самые тяжелые этажи, потому что работает лифт. И мне никто ничего не объяснял, просто сказали, что надо закручивать роллы с продуктами. Одна такая ролла стоит 200 тысяч, и, если бы она упала и я бы не задержал ее, мне бы пришлось платить деньги. И получилось, когда она начала падать и я начал руками подвигать, одну руку успел убрать, а вторая перчатка зацепилась за колесо, меня подняло вверх, и мою руку лифт зажал. Когда я уже вытащил руку, то прошел 4 шага и упал», – рассказал Алексей.

Грузовой лифт, на котором произошло ЧП

По словам мужчины, вместо первой медицинской помощи и чистого бинта ему предложили грязную тряпку. И вызвали не скорую, а такси.

«Начальник смены взяла с подоконника грязную запыленную тряпку и сказала:"Держи". И крикнула начальнику грузчиков, чтобы он вызвал такси в травмпункт. Я, когда спускался с лестницы, она ко мне подошла и попросила: "Не говори, что ты на производстве получил травму". И сказала, чтобы что-то придумал, но главное, чтобы не на производстве», – поделился мужчина.

В результате ЧП у Алексея выявлено смещение костей на мизинце, сдавление остальных пальцев, открытые раны на сгибах. Из-за повреждений кожи врачи даже не смогли наложить мужчине гипс, пользоваться правой рукой он пока не может. По прогнозам врачей, заживать раны будут как минимум месяц.

Потребуется не только время, но и деньги. При этом, по словам пострадавшего, на предприятии платить ему за производственную травму не хотят, заплатили только аванс, да и то 1,5 тысячи вместо трех. А также предложили взять за свой счет 10 дней, которые на работе обещали проставить как отработанные. Отстоять права пострадавшего попыталась его мама – Евгения.

«Я уже сама к директору пошла, спросила, почему ему не оказали первую помощь и почему не вызвали скорую. Он мне сказал: "У начальника смены не было возможности". Я говорю: "Значит, такси вызвать была возможность, а скорую вызвать не могли?". Он сказал, что растерялись. Я говорю: "А сказать, чтобы он не говорил, что на работе травму получил, растерянности не было?" Я говорю, что они прикрывали свою попу. Он ответил, что получается так. По поводу отсутствия техники безопасности, сказали, что они знают и что исправятся – прямо как дети. Я говорю, что ему средства на лечение нужны сейчас. А он мне ответил, что, вообще-то, в России лечение бесплатное», – возмутилась Евгения.

Брат Алексея, который работает на том же предприятии, рассказал, что после ЧП сотрудников стали просить расписаться за технику безопасности задним числом.

«Заместитель ходит и подписывает задним числом технику безопасности под предлогом, что это листы ревизии. И все работники начали подписывать эти листы, а мой брат закрывает эту книжку, а там написано – техника безопасности. И эта начальница увидела и выхватила у него этот журнал», – рассказал Алексей.

Директор по логистике предприятия заявил, что такого точно не может быть. По словам руководителя, инструктаж по технике безопасности у них проводится постоянно, и Алексей – единственный, кого по ошибке не проинструктировали.

«Инструктаж проходит всегда, просто Алексей – из последних прибывших. Он был единственным, кто не прошел инструктаж. Согласен, это была ошибка начальника смены. Скорую не вызвала, потому что растерялась. Просила его или нет говорить, что травму получил не на работе – вряд ли, хотя, может быть. Я не знаю, что она говорила. Травма происходила, когда я был на планерке», – прокомментировал директор по логистике.

Он заверил, что травму Алексея признавать не отказываются. О случившемся уже известили страховой фонд. Проводится внутреннее расследование по поводу ЧП, которое случилось 28 мая.

«Травму мы сразу признали. У нас 31-го приказы все созданы, я известил соответственно страховую. Сейчас проводится расследование по факту нарушения требований безопасности. И все, что положено делать, специалист по требованиям безопасности и охране труда сейчас выполняет. У нас есть журнал по требованиям безопасности, где расписываются. При трудоустройстве проводится инструктаж, первичный инструктаж проводится на рабочем месте подразделений, и раз в полгода проводится повторный инструктаж. По итогам расследования дела будет проведен внеплановый инструктаж», – заверил руководитель.

Между тем Алексей решил отстаивать свои права и обратился в трудовую инспекцию. Там сказали, что заявление будет рассмотрено через 30 дней. Также мужчина собирается идти в прокуратуру. Пострадавший хочет получить компенсацию за покалеченную руку, но точную сумму до окончания лечения назвать не может.