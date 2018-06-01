В амурской Сергеевке хотят создать парк с тыквенной тематикой
Дизайнер Кристина Бессмертная разработала проект благоустройства территории в селе Сергеевка Благовещенского района. В районе центральной площади предполагается создать парк, элементы которого посвящены тыкве. Сергеевка является местом проведения традиционного фестиваля этой бахчевой культуры.
В частности, по проекту, две площади будут выложены плиткой в форме тыкв. На «тыквенных листьях» разместится детская площадка.
Жительница села Сергеевка, заказчик проекта, организатор фестиваля тыквы Людмила Сузун рассказала ИА «Амур.инфо», что проект еще предстоит защитить. Защита намечена на 9 июля.
«В Сергеевке пять лет проходит фестиваль тыквы. Фестиваль набирает обороты. Вплоть до того, что к нам уже приезжают из других регионов на этот праздник. А по большому счету, нам просто негде принимать гостей. Если у нас этот праздник стал ежегодным, то нужно что-то приличное придумать. Поэтому мы заказали этот проект», – говорит Людмила Сузун.
Предполагается, что парк будут обустраивать на частные средства.
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