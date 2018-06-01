В амурской Сергеевке хотят создать парк с тыквенной тематикой

В частности, по проекту, две площади будут выложены плиткой в форме тыкв. На «тыквенных листьях» разместится детская площадка.

Жительница села Сергеевка, заказчик проекта, организатор фестиваля тыквы Людмила Сузун рассказала ИА «Амур.инфо», что проект еще предстоит защитить. Защита намечена на 9 июля.

«В Сергеевке пять лет проходит фестиваль тыквы. Фестиваль набирает обороты. Вплоть до того, что к нам уже приезжают из других регионов на этот праздник. А по большому счету, нам просто негде принимать гостей. Если у нас этот праздник стал ежегодным, то нужно что-то приличное придумать. Поэтому мы заказали этот проект», – говорит Людмила Сузун.

Предполагается, что парк будут обустраивать на частные средства.