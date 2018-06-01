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сегодня, 16:23 2

В амурской Сергеевке хотят создать парк с тыквенной тематикой

В амурской Сергеевке хотят создать парк с тыквенной тематикой

Дизайнер Кристина Бессмертная разработала проект благоустройства территории в селе Сергеевка Благовещенского района. В районе центральной площади предполагается создать парк, элементы которого посвящены тыкве. Сергеевка является местом проведения традиционного фестиваля этой бахчевой культуры.

В частности, по проекту, две площади будут выложены плиткой в форме тыкв. На «тыквенных листьях» разместится детская площадка.

Жительница села Сергеевка, заказчик проекта, организатор фестиваля тыквы Людмила Сузун рассказала ИА «Амур.инфо», что проект еще предстоит защитить. Защита намечена на 9 июля.

«В Сергеевке пять лет проходит фестиваль тыквы. Фестиваль набирает обороты. Вплоть до того, что к нам уже приезжают из других регионов на этот праздник. А по большому счету, нам просто негде принимать гостей. Если у нас этот праздник стал ежегодным, то нужно что-то приличное придумать. Поэтому мы заказали этот проект», – говорит Людмила Сузун.

Предполагается, что парк будут обустраивать на частные средства.

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#отдых #праздники #строительство

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Комментарии
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  • Крылья

    Крылья
    2 часа назад

    Не предполагается обустройство парка за счет частных средств. Мы изначально рассчитывали на грант. Но увидев проект, я поняла, что одного грантового миллиона будет слишком мало для этого. На что мы будем строить парк и будем ли делать это, я пока не знаю. О сборе денег мы тоже еще не думали. Пока это толькопроект. И я желаю Кристине и ее дипломному руководителю Екатерине Садохиной успешной защиты

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Как преданные посетители этого фестиваля желаем Кристине Бессмертной

    и ее дипломному руководителю Екатерине Садохиной успешной защиты проекта.

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