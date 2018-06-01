На похороны женщины, сбитой в Тынде пьяным водителем, собирают деньги

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Сестра погибшей Юлия Сапевская просит помочь похоронить Веронику. Похороны назначены на 6 июня. В Тынду из Башкирии уже едут родители сестер.

Старшая, 10-летняя дочь Вероники в настоящее время находится с тетей. Младшая девочка в тяжелом состоянии лежит в реанимации. «Ножка сломана, все внутренние органы отбиты, состояние тяжелое. Завтра ее переводят в детскую областную больницу», – рассказала Юлия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», водитель, сбивший людей на пешеходном переходе, был нетрезв. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все, кто готов поддержать семью, в которую нагрянула беда, могут оказать материальную помощь. Амур.инфо публикует данные для переводов: карта Сбербанка 4276 0300 1995 8103, владелец Юлия Сапевская.