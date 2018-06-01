Жара и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 2 июня

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2 июня в Амурской области будет переменно облачно, местами ожидаются слабые и умеренные кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах опустится туман. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе – с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью составит +13...+18, при прояснении местами – до +11. Днем воздух прогреется до +30...+35, в дожде – до +24...+29. В Благовещенске ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до +17...+19, днем поднимется до +31...+33, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова