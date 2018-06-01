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Жара в Благовещенске побила два рекорда

Жара в Благовещенске побила два рекорда

30 и 31 мая погода установила в Благовещенске два температурных рекорда. 30 числа воздух в городе прогрелся до 31 градуса, а 31-го – до 31,8 градуса, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

Предыдущие температурные рекорды этих дней были зафиксированы в 1920 году. Тогда 30 мая температура воздуха в городе составила 30,7 градуса, 31-го – 31,7 градуса тепла.

Сегодняшний день, 1 июня, скорее всего, рекордов не побьет, отмечают синоптики. Пока воздух в Благовещенске прогрелся до 33,7 градуса. Рекорд же дня – 36,6 градуса. Он был установлен в 2014 году.

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    у них градусник где-то в земле. 36 показывает в тени, а у них по своему всё.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Первый день лета совпал с резким похолоданием и снегопадом сразу в нескольких регионах страны, передает «Интерфакс».

    Заметнее всего обозначенное синоптиками Пермского госуниверситета арктическое вторжение произошло в Пермском крае, где температура опустилась ниже нормы на 12 градусов и в Коми. «Летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года», — отметили метеорологи.

    Снег также выпал в Самарской и Кировской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане.

    По словам синоптиков, если среднесуточная температура 1 июня будет ниже 2,3 градуса по Цельсию, то этот день может стать самым холодным летним днем за последние 50 лет.

    https://lenta.ru/news/2018/06/01/sneg/

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