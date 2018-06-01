Жара в Благовещенске побила два рекорда

30 и 31 мая погода установила в Благовещенске два температурных рекорда. 30 числа воздух в городе прогрелся до 31 градуса, а 31-го – до 31,8 градуса, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

Предыдущие температурные рекорды этих дней были зафиксированы в 1920 году. Тогда 30 мая температура воздуха в городе составила 30,7 градуса, 31-го – 31,7 градуса тепла.

Сегодняшний день, 1 июня, скорее всего, рекордов не побьет, отмечают синоптики. Пока воздух в Благовещенске прогрелся до 33,7 градуса. Рекорд же дня – 36,6 градуса. Он был установлен в 2014 году.