Благовещенцы нашли на одном из Владимировских озер 10-сантиметровых пиявок

Жители Благовещенска, отдыхавшие на первом Владимировском озере, нашли там несколько пиявок. Одна из них в длину оказалась более 10 сантиметров. Биологи говорят, что пиявки для амурских водоемов – дело обычное. А специалисты дают совет, что делать, если она вдруг присосется.

Обитателей первого Владимировского озера 31 мая увидел благовещенец Эдуард, который приехал на водоем с супругой.

«Первой супруга увидела. Решили, что она одна. А спустя какое-то время смотрим – еще одна из-под земли вылезает. Спустя время слышим, парнишка кричит: "Пиявка!" До этого, сколько ездим, никогда не видели. Какие-то цвета у них – они еще и разные оказались: одна полосатая, вторая в каких-то точках. Еще и какие-то большие – больше пяти сантиметров. Мы их поймали, положили в банку. Думаю, покажу друзьям, возможно, интересно будет увидеть. Я-то пиявок не боюсь, но супруга говорит, что больше там купаться не будет, опасается, что какая-то пиявка присосется», – рассказал Эдуард.

Есть мнение, что пиявки живут только в чистой воде. Однако биологи говорят, что это зависит от вида.

«Надо смотреть какой вид, некоторые пиявки предпочитают именно чистую воду. Но в большинстве случаев у нас пиявки есть практически во всех озерах, это нормально. Они живут в водоемах, наши, по крайней мере. В тропиках есть некоторые наземные, но наши амурские нет. По поводу переноса инфекций – в любом случае они прокусывают кожу и какую-то инфекцию занести могут, но с другой стороны известных случаев в Амурской области, по-моему, нет», – пояснила завкафедрой биологии БГПУ Елена Маликова.

В одном из медицинских центров, специализирующихся на гирудотерапии – лечении пиявками, дали совет: если во время отдыха присосется пиявка, необходимо воспользоваться чем-то с резким запахом. Например, спиртосодержащей жидкостью или нашатырем.

«Что-нибудь острое, с резким запахом – ватку со спиртом или нашатырем поднести к месту, где присосалась, там ротовая полость. Место укуса надо дезинфицировать. В озере пиявки бесполезные. Вообще, их очень много видов, но для лечения используется всего несколько видов, в которых содержатся биологически активные вещества и которые были выращены в стерильных условиях», – рассказали в медцентре.

Пойманные на Владимировоском озере пиявки пока живут в банке у благовещенцев дома. Горожане подумывают выпустить их в водоем.