Для лечения ДЦП трехлетней амурчанке нужно пройти реабилитацию в Китае

У трехлетней амурчанки Веры Поляковой диагноз – ДЦП. Девочке предложили лечение в клинике китайского города Харбин. На весь комплекс процедур требуется более 10 тысяч долларов, семье не хватает чуть более 133 тысяч рублей.

«Вера – очень сильная девочка, борется, проходит все трудности и верит в чудо, – рассказала мама ребенка Наталья Полякова. – Мы уже лечились во Владивостоке, а теперь получили приглашение на реабилитацию в Китае, там очень хорошие и грамотные врачи».

В приглашении-счете социальной реабилитационной больницы провинции Хэйлунцзян указан перечень процедур, которые обойдутся семье в 10 298 долларов. Деньги необходимо собрать за месяц, сейчас на лечение не хватает 133 тысячи рублей.

Родственники объявили сбор средств. «Каждая копеечка нам важна – это наш шанс жить полноценной жизнью», – обращается к неравнодушным людям Наталья Полякова.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка 2202200732758386 (карта тети девочки Виктории Михайловны).