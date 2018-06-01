Самолету «Сухой Суперджет 100» могут дать имя героической амурчанки

Фото: polit.ru

На портале «Хабаровский край сегодня» сейчас проходит народное голосование. Его цель – выбрать героя-дальневосточника, чье имя будет носить один из самолетов «Сухой Суперджет 100», построенный на авиазаводе Комсомольска-на-Амуре. В числе этих героев – амурчанка Нина Распопова.

Нина Максимовна родом из поселка Магдагачи. Знаменитая летчица громила фашистов в годы Великой Отечественной войны. В 1946 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Ушла из жизни Нина Максимовна, когда ей было 95 лет.

Среди тех, чье имя может получить самолет, также герои Борис Езерский, Лев Липович, Василий Дончук, Илья Мазурук и Владимир Некрасов, сообщается на сайте аэропорта Благовещенска.

Подвести итоги голосования планируется ко дню рождения Комсомольска-на-Амуре (12 июня).

В настоящее время в голосовании лидирует Лев Липович – 45 %. У Нины Распоповой – 41 %.

Проголосовать можно по адресу: todaykhv.ru/polls.