Спутники, запускаемые с Восточного в декабре, выведут на нехарактерную орбиту

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В декабре 2018 года с космодрома Восточный будет запущено несколько наноспутников. Их выведут на нехарактерную для аппаратов такого класса орбиту – высотой 2 тысячи километров. Об этом в интервью порталу Spaceintelreport сообщил гендиректор компании-оператора коммерческой нагрузки пуска «Главкосмос Пусковые услуги» Александр Серкин.

«В декабрьском запуске малые спутники будут доставляться на три разные орбиты. Скажите, какая еще ракета способна вывести полезную нагрузку сначала на орбиту высотой 500 километров, затем на 2 000 километров и, наконец, на 600 километров?» – цитирует Серкина РИА Новости.

Как сообщало Амур.инфо, помимо основной нагрузки – двух российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В» № 5 и № 6, – в конце 2018 года с Восточного будут запущены 12 аппаратов Dove компании Planet labs. Целевая орбита «Канопусов» – 510 километров, спутников Dove – порядка 600 километров.