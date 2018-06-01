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Детские лагеря Приамурья готовы принять детей

Детские лагеря Приамурья готовы принять детей
Фото: baraholka.com.ru

В детских оздоровительных лагерях Амурской области открываются первые смены. В числе «передовиков» – лагерь «Колосок», подведомственный региональному минобрнауки. Первых гостей организация примет в субботу, 2 июня.

Лагерь успешно прошел все проверки областных межведомственных и муниципальных комиссий. Всего за лето в «Колоске» отдохнут больше 1 000 тысячи девочек и мальчиков.

«В лагере созданы все условия, чтобы каждый ребенок почувствовал себя как дома, смог хорошо отдохнуть, приобрести новых друзей и вернуться с массой приятных впечатлений», – сказал директор лагеря «Колосок» Владимир Доля.

Следом за «Колоском», 4 июня, к приемке детей готовится лагерь имени Юрия Гагарина. 8 июня начнется первая смена в лагере «Огонек». Всего этим летом в Приамурье детей примут 20 загородных лагерей, 271 лагерь с дневным пребыванием, 15 лагерей труда и отдыха и семь палаточных лагерей.

В текущем году планируется организовать летний отдых для 84 000 детей. Средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне 2017 года, и составляет около 25 000 рублей. Часть затрат родителям компенсируют из бюджета Амурской области.

Проведение летней оздоровительной кампании находится на особом контроле правительства Амурской области и регионального министерства образования и науки.

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#дети #областная власть #отдых

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