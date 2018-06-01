Амурское министерство ВЭСТиП загадало загадку пользователям Инстаграма

В Инстаграме министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области задало загадку. На трех фотографиях изображены округлые выемки в каменной породе.

Уточняется, что снимки были сделаны около недели назад в Бурейском районе, а где именно и кто сделал фото, не разглашается, так как в этой информации есть подсказка. В комментариях под снимками пользователи соцсети делятся своими вариантами: «гнезда», «захоронения», «кладка яиц динозавров». Так как это не конкурс, автор правильного ответа не удостоится приза, но, возможно, порадуется, что отгадал загадку от министерства.

В министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства корреспонденту ИА «Амур.инфо» пообещали в ближайшее время дать ответ на загадку.