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Амурское министерство ВЭСТиП загадало загадку пользователям Инстаграма

Амурское министерство ВЭСТиП загадало загадку пользователям Инстаграма

В Инстаграме министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области задало загадку. На трех фотографиях изображены округлые выемки в каменной породе.

Уточняется, что снимки были сделаны около недели назад в Бурейском районе, а где именно и кто сделал фото, не разглашается, так как в этой информации есть подсказка. В комментариях под снимками пользователи соцсети делятся своими вариантами: «гнезда», «захоронения», «кладка яиц динозавров». Так как это не конкурс, автор правильного ответа не удостоится приза, но, возможно, порадуется, что отгадал загадку от министерства.

В министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства корреспонденту ИА «Амур.инфо» пообещали в ближайшее время дать ответ на загадку.

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#жизнь #СМИ

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    22 минуты назад

    Сгоревшая спичечная головка под микроскопом.

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