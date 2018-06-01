Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

Амурчанин осуществлял мошеннические сделки, сидя в колонии-поселении

Амурчанин осуществлял мошеннические сделки, сидя в колонии-поселении
Фото: Primpress

Отбывающий срок в колонии-поселении амурчанин по телефону и через интернет заключал сделки по продаже товаров. Деньги от случайных покупателей он присваивал, но никакие товары не отправлял.

Мошенника нашли и приговором Благовещенского городского суда приговорили к реальному сроку по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Установлено, что, находясь в колонии-поселении, решил похищать у случайных пользователей автомобильного интернет-сайта деньги под предлогом продажи или покупки ценного имущества и доставки его по месту проживания покупателя.

С помощью телефона он нашел объявление о покупке бампера на автомобиль, размещенное жителем другого региона. Злоумышленник смс-сообщением известил покупателя о наличии у него во Владивостоке бампера на автомобиль и намерении его продажи, но при условии внесения последним денег путем перечисления на банковскую карту. Доверчивый покупатель перевел на счет, указанный осужденным, денежные средства.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иск потерпевшего в размере 7 000 рублей судом удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 406

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Приамурье пропал мужчина, уехавший на заработки
Происшествия

Пять жителей Белогорска обвиняются в сбыте наркотиков
Происшествия 11

Благовещенский двор перегородили шлагбаумом и бетонным блоком
Происшествия 3

В благовещенском парке Дружбы подростки сломали уличный холодильник
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь