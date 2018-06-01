Амурчанин осуществлял мошеннические сделки, сидя в колонии-поселении

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Отбывающий срок в колонии-поселении амурчанин по телефону и через интернет заключал сделки по продаже товаров. Деньги от случайных покупателей он присваивал, но никакие товары не отправлял.

Мошенника нашли и приговором Благовещенского городского суда приговорили к реальному сроку по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Установлено, что, находясь в колонии-поселении, решил похищать у случайных пользователей автомобильного интернет-сайта деньги под предлогом продажи или покупки ценного имущества и доставки его по месту проживания покупателя.

С помощью телефона он нашел объявление о покупке бампера на автомобиль, размещенное жителем другого региона. Злоумышленник смс-сообщением известил покупателя о наличии у него во Владивостоке бампера на автомобиль и намерении его продажи, но при условии внесения последним денег путем перечисления на банковскую карту. Доверчивый покупатель перевел на счет, указанный осужденным, денежные средства.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иск потерпевшего в размере 7 000 рублей судом удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.