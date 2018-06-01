Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:24 0

В Приамурье пропал мужчина, уехавший на заработки

В Приамурье пропал мужчина, уехавший на заработки
Фото: 28.мвд.рф

Полиция города Свободный ведет розыск Геннадия Смирнова 1972 года рождения. Мужчина 15 мая уехал на заработки в район станции Ледяная Свободненского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы амурчанина: на вид 45-50 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные до плеч, носит усы. Из особых примет: на третьих фалангах пальцев левой или правой руки имеется татуировка «1972».

На момент отъезда на мужчине были темная вязаная шапка, куртка черного цвета из кожзаменителя, штаны защитного цвета, светлые кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в отдел полиции в Свободном по адресу: улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 02, 8 (4164) 5-57-01, 5-54-13, 8-914 381-61-11.

Просмотров всего: 589

#происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

Амурчанин осуществлял мошеннические сделки, сидя в колонии-поселении
Происшествия

Пять жителей Белогорска обвиняются в сбыте наркотиков
Происшествия 11

Благовещенский двор перегородили шлагбаумом и бетонным блоком
Происшествия 3

В благовещенском парке Дружбы подростки сломали уличный холодильник
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь