В Приамурье пропал мужчина, уехавший на заработки

Фото: 28.мвд.рф

Полиция города Свободный ведет розыск Геннадия Смирнова 1972 года рождения. Мужчина 15 мая уехал на заработки в район станции Ледяная Свободненского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы амурчанина: на вид 45-50 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные до плеч, носит усы. Из особых примет: на третьих фалангах пальцев левой или правой руки имеется татуировка «1972».

На момент отъезда на мужчине были темная вязаная шапка, куртка черного цвета из кожзаменителя, штаны защитного цвета, светлые кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в отдел полиции в Свободном по адресу: улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 02, 8 (4164) 5-57-01, 5-54-13, 8-914 381-61-11.