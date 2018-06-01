В Благовещенске маломерные суда подразделений МЧС готовы спасать людей

1 июня на пирсе центра ГИМС в Благовещенске прошел смотр готовности судов подразделений МЧС России к выполнению своих функций в летний период. Процедуру проводил главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. Были осмотрены суда Центра ГИМС, Амурского филиала ДВРПСО и единственный на Дальнем Востоке пожарный катер «Брандмейстер».

Начался смотр с построения личного состава, проверки формы одежды и знаний государственными инспекторами ГИМС и спасателями Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда нормативных документов. А затем проверялось каждое судно, его техническое состояние, укомплектованность, наличие средств спасения и оказания помощи пострадавшим на воде.

«Смотр судов проводится ежегодно в первую пятницу июня, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. – Осмотру подлежат 30 судов ГИМС, 8 плавсредств Амурского филиала ДВРПСО МЧС России и пожарный катер "Брандмейстер" Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Все суда отремонтированы до начала навигации. Главная задача смотра – проверить готовность судов и инспекторского состава к выполнению своих функций по обеспечению безопасности людей на водных объектах и контролю за соблюдением правил эксплуатации маломерных судов. Как показал сегодняшний смотр, все суда готовы к выполнению своих функций, а личный состав подразделений показал хорошие знания нормативных документов».