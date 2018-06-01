Комната матери и ребенка открылась 1 июня в благовещенском горпарке

Работать помещение будет с 12:00 до 20:00 каждый день до 1 октября. Так как это проект некоммерческий и полностью зависит от наличия спонсорских средств, то изначально озвучивалась информация, что посетить комнату можно будет только два летних месяца. Но позже появились еще желающие оказать финансовую помощь организаторам проекта, и работу комнаты удалось продлить до 1 октября.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 1 августа 2017 года в Благовещенске заработала первая на всем Дальнем Востоке мобильная комната матери и ребенка. Инициатором ее открытия стала Татьяна Дурнева – молодая мама, которая на себе ощутила необходимость в небольшом помещении, где можно в комфортных условиях перепеленать и покормить ребенка.