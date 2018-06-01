Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 3

Жители Тынды подобрали маленького лосенка, оставшегося без мамы

Жители Тынды подобрали маленького лосенка, оставшегося без мамы
Фото: gazeta-bam.ru

Жители Тынды нашли в тайге недавно родившегося лосенка. За детенышем наблюдали несколько суток, но мама лосенка так и не появилась. Эту историю опубликовали в соцсетях, сообщает газета «БАМ».

Животное было слабым, дышало с хрипами. Поэтому нашедшие лосенка люди решили забрать его домой. Они сообщили о находке в охотуправление и сейчас пытаются выкормить и поставить найденыша на ноги. По словам горожан, лосенок оказался девочкой. Как только животное сможет принимать твердую пищу, примут решение о том, куда его определить.

Пока лосенку требуется молоко, детские смеси и сухое молоко. Животное хорошо ест, набирает вес. Сейчас ему купили лекарства, так как начались проблемы с пищеварением.

В соцсетях объявили сбор денег на восстановление животного. Необходимую сумму удалось собрать за один день.

Просмотров всего: 594

#животные #природа #Тында

распечатать


Общество

В Приамурье увеличат поголовье телочек с помощью экспериментального осеменения
Происшествия 1

В Приамурье снова ввели режим ЧС в лесах
Происшествия 11

В Тынде пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе (видео)
Общество 4

Амурский охотовед создал «книгу рецептов» для диких животных
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...выздоравливай,малыш...

  • Сын Волги

    Сын Волги
    22 минуты назад

    После оказания медпомощи и выдержки надо выпустить животное в дикую природу. Там лосихе самое место!

  • Музыка

    Музыка
    19 минут назад

    выкормить лосенка смесями и пр. на основе коровьего молока практически невозможно, скорее всего животное погибнет...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь