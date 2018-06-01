Жители Тынды подобрали маленького лосенка, оставшегося без мамы

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Животное было слабым, дышало с хрипами. Поэтому нашедшие лосенка люди решили забрать его домой. Они сообщили о находке в охотуправление и сейчас пытаются выкормить и поставить найденыша на ноги. По словам горожан, лосенок оказался девочкой. Как только животное сможет принимать твердую пищу, примут решение о том, куда его определить.

Пока лосенку требуется молоко, детские смеси и сухое молоко. Животное хорошо ест, набирает вес. Сейчас ему купили лекарства, так как начались проблемы с пищеварением.

В соцсетях объявили сбор денег на восстановление животного. Необходимую сумму удалось собрать за один день.