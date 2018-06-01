Пять жителей Белогорска обвиняются в сбыте наркотиков

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Пятерых жителей Белогорска обвиняют в сбыте и попытках сбыта наркотических средств, в том числе совершенных в составе организованной группы. Амурские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2016 году полицейские провели специальную операцию по пресечению деятельности группы лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков. В задержании принимали участие следователи, оперативники, а также бойцы специального отряда быстрого реагирования. Обыски были проведены на восьми объектах – в квартирах и гаражах злоумышленников, на придомовых территориях. Было изъято свыше двухсот граммов героина, а также упаковки и весы, предположительно используемые для фасовки наркотиков.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые занимались сбытом наркотических средств на территории города Белогорска. По версии следствия, в состав организованной группы входили три женщины. Лидер группы, осуществляя общее руководство и координацию совместной деятельности, приобретала наркотик крупными партиями, расфасовывала, обеспечивала его хранение и передавала для реализации. Основная роль остальных фигурантов заключалась в осуществлении розничного сбыта.

Всего в уголовном деле насчитывается 20 эпизодов противоправной деятельности. Все фигуранты – жители Белогорска в возрасте от 27 лет до 51 года.

В настоящее время окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пяти обвиняемых. В отношении предполагаемого организатора незаконной деятельности и еще одного фигуранта уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.