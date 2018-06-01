Благовещенский двор перегородили шлагбаумом и бетонным блоком

В Благовещенске жильцы многоэтажек жалуются на перегороженный двор. Въезд на дворовую территорию возле дома № 93/1 по улице Забурхановской преграждают автоматический шлагбаум и бетонный блок. Многие жители недовольны. По их мнению, препятствия установлены незаконно.

«Шлагбаум и бетонный блок появились одновременно. Кто-то собирал подписи собственников жилья. Я живу на съемной квартире, собственником не являюсь. По моему мнению, ограждения очень мешают – например, таксисты не могут подъехать по нужному адресу, им приходится тратить время на поиск объезда. А что будет, если придется вызывать пожарную или скорую? Машины спецслужб просто не смогут подъехать к нужному дому», – говорит жительница дома № 93/1 по Забурхановской.

По словам девушки, пульт, с помощью которого можно открыть шлагбаум, стоит 1 000 рублей. И если эту проблему можно решить деньгами, то преодолеть бетонный блок не получится. Он мешает не только автомобилистам, но и пешеходам.

Люди, недовольные установкой препятствий, обращались в дежурную часть областной Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД сообщили, что подобные жалобы им уже поступали и обещали передать их в администрацию города.