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Благовещенский двор перегородили шлагбаумом и бетонным блоком

Благовещенский двор перегородили шлагбаумом и бетонным блоком

В Благовещенске жильцы многоэтажек жалуются на перегороженный двор. Въезд на дворовую территорию возле дома № 93/1 по улице Забурхановской преграждают автоматический шлагбаум и бетонный блок. Многие жители недовольны. По их мнению, препятствия установлены незаконно.

«Шлагбаум и бетонный блок появились одновременно. Кто-то собирал подписи собственников жилья. Я живу на съемной квартире, собственником не являюсь. По моему мнению, ограждения очень мешают – например, таксисты не могут подъехать по нужному адресу, им приходится тратить время на поиск объезда. А что будет, если придется вызывать пожарную или скорую? Машины спецслужб просто не смогут подъехать к нужному дому», – говорит жительница дома № 93/1 по Забурхановской.

По словам девушки, пульт, с помощью которого можно открыть шлагбаум, стоит 1 000 рублей. И если эту проблему можно решить деньгами, то преодолеть бетонный блок не получится. Он мешает не только автомобилистам, но и пешеходам.

Люди, недовольные установкой препятствий, обращались в дежурную часть областной Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД сообщили, что подобные жалобы им уже поступали и обещали передать их в администрацию города.

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#ЖКХ #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • nastya291287

    nastya291287
    2 часа назад

    Учитывая то, как часто Забурхановскую копают, то проезда вообще не остается к домам, расположенным на ул. Забурхановской

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    2 часа назад

    Поехал там на скорой и уперся в ЭТО. Пришлось объезжать.

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Таксисты там тропу набили. Вот видимо и накипело у людей.

  • 123654

    123654
    1 час назад

    Были там в воскресенье, бабуля говорит что носятся, трижды сбивали детей, поэтому и поставили шлагбаум.

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 час назад

    123654

    Были там в воскресенье, бабуля говорит что носятся, трижды сбивали детей, поэтому и поставили шлагбаум.



    именно по этому и поставили - двор проездной, носятся как бешеные, не глядя на прохожих

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    123654

    Были там в воскресенье, бабуля говорит что носятся, трижды сбивали детей, поэтому и поставили шлагбаум.



    А можно просто не ремонтировать проезд, как возле дома на Кантемирова, 7.



    Там только на танке небезопасно разгоняться!



    Зато не нужны блоки и шлагбаумы.



  • mm_andr0715

    mm_andr0715
    1 час назад

    Интересно, а где не носятся!? Тогда надо весь город оборудовать шлагбаумами, пусть пешком гоняют

  • Моряк

    Моряк
    1 час назад

    Правильно что поставили, двор проездной, можно скорой и пожарным с другой стороны заехать, зато теперь во дворе тихо стало, а то была автострада из тех кто пытается пролетарку объехать

  • Моряк

    Моряк
    1 час назад

    mm_andr0715

    Интересно, а где не носятся!? Тогда надо весь город оборудовать шлагбаумами, пусть пешком гоняют



    Это двор!!! где гуляют дети, а эти носятся, объезжая пробку, к тому же сквозной проезд дворов вроде запрещен

  • Garincho

    Garincho
    1 час назад

    Думаю тем кто не имеет детей, пожилых родителей не понять данной проблемы!!! Как говориться всегда есть "баба Яга" которая против. Просто против всего, что есть любые изменения и даже которые в хорошую сторону (как в данном случае). По вышеуказанному адресу был проездной двор, все кому ни лень сокращали поездку через него.. Были случаи наездов на детей-пешеходов, пьяные аварии во дворе и т.д. Несомненно стало тихо и спокойно за здоровье и жизнь детей и всех жителей этого двора!!!

  • donvostok

    donvostok
    1 час назад

    В Благовещенске вообще отсутствует культура парковки и проезда машин во дворах.

    С чем связано - хз.

    То-ли парковки организованные отсутствуют, то-ли культур-мультур у людей тут такой.

    Второе - скорее всего, глядя на засратые повсеместно места отдыха от и до...

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