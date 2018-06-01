Организатора подставных ДТП могут лишить свободы на 5 лет

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В Амурской области предстанет перед судом 26-летний мужчина, который, вступив в сговор со знакомыми, инсценировал ДТП, чтобы получить выплаты по полисам ОСАГО. В результате страховщикам был причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый за денежное вознаграждение принял участие в инсценировке ДТП совместно со своими знакомыми. Ему была отведена роль водителя автомобиля, виновного в произошедшей аварии.

Чтобы получить страховую выплату по полису ОСАГО, обвиняемый и другие участники преступления выбрали нерегулируемый участок проезжей части и организовали аварию. Водитель-виновник ДТП, нарушив Правила дорожного движения, столкнулся с другим авто, водитель которого также был осведомлен об инсценировке.

После этого обвиняемые вызывали сотрудников ГИБДД для фиксирования факта ДТП, сообщая при этом заведомо ложные сведения о нарушении Правил дорожного движения. Затем собственник «пострадавшего» автомобиля обратился в страховую компанию, с которой у «виновника ДТП» заключен договор ОСАГО, с заявлением о возмещении страховой выплаты.

По такой схеме обвиняемый организовал три ДТП, в результате которых страховым компаниям причинен материальный ущерб в общей сумме более 600 000 рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору – часть2 статьи 159.5 УК РФ. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Благовещенска направлено в суд.

В отношении других лиц, вступивших в сговор с обвиняемым, расследование уголовного дела продолжается, сообщает областная прокуратура.