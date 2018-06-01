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В благовещенском парке Дружбы подростки сломали уличный холодильник

В благовещенском парке Дружбы подростки сломали уличный холодильник

Ночью 1 июня в благовещенском парке Дружбы двое подростков пытались обокрасть уличный холодильник для продажи напитков. Около 2 часов ночи их заметила женщина. Она записала происходящее на видео.

На кадрах видеозаписи видно, что двое мальчишек пытаются вскрыть холодильник. Но у них ничего не получается. Потом, видимо, ребят кто-то спугнул, один из них бросился наутек, а второй попытался пристроить сломанную дверь холодильника.

В полиции сообщили, что на место происшествия ночью выезжала следственно-оперативная группа. Личности несовершеннолетних установлены, ими оказались подростки 2003 и 2005 годов рождения. В отношении их родителей составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В Амурской области действует комендантский час. После 23 часов несовершеннолетние не должны находиться на улице одни, без взрослых.

«По факту повреждения имущества проводится проверка, устанавливается собственник холодильника», – сообщили в полиции.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    а меня вот интересует вопрос...

    время 10-11 вечера а возле магазина вина и водки молодые матери и отцы пьют с бутылок ( конечно же газ.воду) а рядом бегают их дети возраста от 5-ти 4-х лет и меньше..

    куда обратиться по поводу этого ночного выгула.

    а под окнами на лавочках пьют с детьми вместе даже бывает до 2-х ночи... и все слушают в открытые окна их веселуху и хныканье детей.

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Полиция, не? Или уже не выезжают?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Родя

    Полиция, не? Или уже не выезжают?



    Если новость прочесть всю, то подобный вопрос не возникает.



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