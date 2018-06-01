В благовещенском парке Дружбы подростки сломали уличный холодильник

Ночью 1 июня в благовещенском парке Дружбы двое подростков пытались обокрасть уличный холодильник для продажи напитков. Около 2 часов ночи их заметила женщина. Она записала происходящее на видео.

На кадрах видеозаписи видно, что двое мальчишек пытаются вскрыть холодильник. Но у них ничего не получается. Потом, видимо, ребят кто-то спугнул, один из них бросился наутек, а второй попытался пристроить сломанную дверь холодильника.

В полиции сообщили, что на место происшествия ночью выезжала следственно-оперативная группа. Личности несовершеннолетних установлены, ими оказались подростки 2003 и 2005 годов рождения. В отношении их родителей составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В Амурской области действует комендантский час. После 23 часов несовершеннолетние не должны находиться на улице одни, без взрослых.

«По факту повреждения имущества проводится проверка, устанавливается собственник холодильника», – сообщили в полиции.