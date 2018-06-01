В Благовещенске более 300 человек побежали от сигареты

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В преддверии Всемирного дня без табака в Благовещенске прошел спортивный забег «Бегом от сигареты», в котором приняли участие более 300 человек. А в Белогорске более 80 человек провели велопарад под девизом «Сигареты мы не курим – мы педали дружно крутим».

Забег организовали областное управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области и волонтерский центр «Перспектива». В забеге участвовали более 300 человек: трудовые коллективы, волонтеры, студенты, а также члены «Клуба любителей бега» и общественной организации «Здоровое поколение».

Участники пробежали по набережной Амура от площади Ленина до ротонды, где присоединились к танцующим из «Ассоциацией пожилых людей» и исполнили совместный танец. Желающие смогли в знак протеста против курения забить гвоздь в муляж сигареты.