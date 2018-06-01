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В Благовещенске более 300 человек побежали от сигареты

В Благовещенске более 300 человек побежали от сигареты
Фото: http://www.28.rospotrebnadzor.ru

В преддверии Всемирного дня без табака в Благовещенске прошел спортивный забег «Бегом от сигареты», в котором приняли участие более 300 человек. А в Белогорске более 80 человек провели велопарад под девизом «Сигареты мы не курим – мы педали дружно крутим».

Забег организовали областное управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области и волонтерский центр «Перспектива». В забеге участвовали более 300 человек: трудовые коллективы, волонтеры, студенты, а также члены «Клуба любителей бега» и общественной организации «Здоровое поколение».

Участники пробежали по набережной Амура от площади Ленина до ротонды, где присоединились к танцующим из «Ассоциацией пожилых людей» и исполнили совместный танец. Желающие смогли в знак протеста против курения забить гвоздь в муляж сигареты.

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#здоровье

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Правильно. Нужно курить вейп.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    И 300 человек побежали за сигаретами.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хмык

    И 300 человек побежали за сигаретами.



    Думаю, на пару порядков больше!



    Курящие девушки вызывают отвращение. Старею, наверное...



  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    пипец. оказывается есть люди которым по приколу такой вот галиматьей. я вот прямо сейчас занимаюсь куда более увлекательным и веселым мероприятием - разгибаю канцелярскую скрепку.

  • AmurLand

    AmurLand
    35 минут назад

    тихо шифером шурша забиваю я.... сигарчуху :)

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