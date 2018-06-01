В Приамурье увеличат поголовье телочек с помощью экспериментального осеменения

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Амурская агрофирма АНК в Благовещенском районе внедряет экспериментальную технологию по увеличению маточного поголовья скота. В 2018 году на сельхозпредприятии впервые осеменили скот сексированным семенем.

Сексированное семя — это семя производителей, разделенное по полу. То есть в результате у телок, осемененных таким образом, рождаются не случайные телята, а только телочки. Сбои возможны, но гарантия составляет около 95 %. Для молочного животноводства, где быки в большом количестве не нужны, технология представляет большой интерес, сообщает управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области.

«Хромосомной сортировке подвергается только семя быков с высокой племенной ценностью. Как следствие, мы получаем не только телят нужного пола, но и высокого качества. Генетический прогресс в стаде происходит быстрее», — пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

Для первого эксперимента в агрофирме АНК отобрали 20 высокопородных и здоровых телок. Если надежды аграриев оправдаются, новую технологию на предприятии будут использовать постоянно. В ближайшее время присоединиться к эксперименту планирует и мегаферма «Луч».

По информации управления ветеринарии, ЗАО «Агрофирма АНК» — племенной репродуктор, который специализируется на разведении КРС красно-пестрой породы. Сейчас в хозяйстве содержатся 2 114 голов животных, из них почти половина — 1 152 коровы — дойное стадо.