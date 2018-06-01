Лесной пожар не угрожает поселку Тутаул

В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщили, что пожар в Тындинском районе продолжает действовать, но опасности населенному пункту нет.

«Вчера у нас в соседнем поселке Дипкун прошел дождь, нас немного задел, огонь прибил. Сейчас хоть дышать можно, воздух чистый», – сообщила жительница поселка.