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Лесной пожар не угрожает поселку Тутаул

Лесной пожар не угрожает поселку Тутаул

В поселке Тутаул Тындинского района, возле которого 31 мая бушевал лесной пожар, стало легче дышать. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» местные жители, воздух в поселке очистился, пожар пошел на убыль.

В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщили, что пожар в Тындинском районе продолжает действовать, но опасности населенному пункту нет.

«Вчера у нас в соседнем поселке Дипкун прошел дождь, нас немного задел, огонь прибил. Сейчас хоть дышать можно, воздух чистый», – сообщила жительница поселка.

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#пожары

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