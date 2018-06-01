Лесной пожар не угрожает поселку Тутаул
В поселке Тутаул Тындинского района, возле которого 31 мая бушевал лесной пожар, стало легче дышать. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» местные жители, воздух в поселке очистился, пожар пошел на убыль.
В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщили, что пожар в Тындинском районе продолжает действовать, но опасности населенному пункту нет.
«Вчера у нас в соседнем поселке Дипкун прошел дождь, нас немного задел, огонь прибил. Сейчас хоть дышать можно, воздух чистый», – сообщила жительница поселка.
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