«Шипов» не будет, хулиганы не полетят: что изменится для россиян с июня

Фото: Агентство «Москва»

Прощание со знаком «Ш», европротокол и новая разметка

С 1 июня отменено требование об обязательном нанесении наклейки со знаком «Ш» на стекло автомобиля с шипованной резиной. Это новшество продержалось только одну зиму. В ГИБДД решили, что свое назначение – помогать другим водителям вычислять тормозной путь следующего впереди автомобиля – наклейка не выполняет.

Изменятся и правила оформления так называемого европротокола для владельцев полиса ОСАГО. Теперь, если в аварии никто не пострадал, автовладельцам не придется дожидаться экипажа ГИБДД. Достаточно сделать фотографии или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП. Потом машины нужно оперативно убрать с проезжей части, чтобы не мешать потоку.

Далее: лимит выплат по европротоколу будет увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Стоит учесть, что выплаты свыше 100 тысяч можно будет получить только в случае, если между участниками ДТП не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит быть готовыми к тому, что с 1 июня 2018 года в силу вступит новый госстандарт дорожной разметки. По нему, на дорогах могут появиться желтые полосы, запрещающие обгон, и синие, обозначающие направление движения на перекрестке. Появятся и новые обозначения – например, «вафельницы» для борьбы с заторами на перекрестках и знак заправки электрического автомобиля. Но, скорее всего, массово использовать новую разметку начнут еще не скоро.

Дебоширов не пустят в самолет

С 4 июня авиаперевозчики смогут вести собственные черные списки пассажиров, отказавшихся выполнять распоряжения командира экипажа во время рейса, хулиганивших на борту, а также совершавших любые действия, угрожающие безопасности воздушного судна. Тем, кто оказался в таком списке, компания в дальнейшем может отказать в осуществлении перелета.

Поправки в Воздушный кодекс внесли в конце 2017 года. Теперь при возникновении такой ситуации командир воздушного судна должен будет сразу проинформировать руководство авиакомпании. Самому дебоширу еще на борту вручат официальную бумагу с предупреждением за подписью командира экипажа.

Окончательное решение о том, будет ли в дальнейшем «проблемному» пассажиру отказано в перевозке и на какой срок, в авиакомпании примут уже после завершения перелета. Оспорить его можно будет в суде. Абонентов выведут из тени

С начала лета вне закона могут оказаться корпоративные абоненты операторов сотовой связи. С 1 июня в силу вступают поправки в федеральный закон «О связи», принятые в рамках борьбы Роскомнадзора с незаконной торговлей SIM-картами.

Теперь пользоваться мобильной связью смогут только те абоненты, которые предоставили оператору достоверную информацию о себе. Операторы, в свою очередь, должны будут внести эти данные в автоматизированную систему расчетов.

Проблема заключается в том, что до сих пор на правах анонимности сотовой связью пользовались не только покупатели «серых» SIM-карт, но и сотрудники компаний, которые вполне легально приобрели пакет корпоративной связи с несколькими привязанными к нему номерами. Крупные операторы уже обратились к корпоративным клиентам с просьбой сообщить всю недостающую информацию о пользователях номеров.

Новые правила для должников

Ужесточаются требования к оформлению самих займов. Раньше заключать письменный договор с кредитором нужно было, если сам заём в 10 раз превышал минимальный размер оплаты труда. Теперь такой договор стороны должны будут подписать, если сумма займа составляет 10 тысяч рублей и более. Если сделка была заключена в устной форме, то подтвердить ее нужно будет, например, выпиской из банка.

При этом, если оба участника сделки — физические лица, а общая сумма займа не превышает 100 тысяч рублей, он по умолчанию будет считаться беспроцентным. Если же ранее кредит был оформлен под очень высокий процент в организации, кредитованием вообще-то не занимающейся, с лета 2018-го по решению суда такой процент может быть уменьшен.

Благодаря поправкам в ГК РФ граждане теперь смогут взять кредит в банке для того, чтобы погасить предыдущую задолженность, но только в том случае, если речь идет об одной и той же финансовой организации.

Кроме того, с 1 июня кредитор, уступивший долг третьей стороне, больше не несет ответственности, если долговое требование окажется недействительным. Для этого, впрочем, кредитору нужно будет доказать, что он не знал об этом обстоятельстве.

Присяжным добавят дел

С июня расширится состав преступлений, которые подпадают под действие суда присяжных. До сих пор присяжные в России могли привлекаться к рассмотрению дел только в редких случаях. В конце 2016 года в стране был принят закон, предусматривающий внесение изменений в УК РФ для «расширения применения института суда присяжных» – с начала лета 2018-го эти поправки вступят в силу.

Так, перечень пополнят статьями об убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего, а также о посягательстве на жизнь государственных или общественных деятелей, посягательстве на жизнь сотрудников суда или правоохранительных органов. Попала в расширенный список и статья о геноциде.

Решение о том, воспользоваться или нет возможностью привлечь к рассмотрению дела суд присяжных, будет принимать сам обвиняемый.

Бизнес сделают прозрачнее

Убедиться в благонадежности контрагентов и деловых партнеров предпринимателям станет легче – так обещают в Федеральной налоговой службе. В июне должен начать работу новый онлайн-сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие смогут узнать численность сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной финансовой отчетности. Как подчеркивают в ФНС, всё это даст возможность не только изучить подноготную партнеров по бизнесу, но и проверить «налоговый имидж» собственного предприятия.