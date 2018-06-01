В Приамурье снова ввели режим ЧС в лесах

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На утро пятницы, 1 июня, в Мазановском районе зарегистрировано два природных пожара на площади 2 764 гектара, на тушении работают 54 человека. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности решила ввести в районе режим ЧС в лесах.

В четверг, 31 мая, с 12:00 в связи с аномально высоким температурным режимом окружающей среды и сильным ветром, способствующими возникновению природных пожаров, был установлен режим ЧС в лесах Селемджинского района. Здесь действуют четыре природных пожара на площади 13 351 гектар, на тушении работают 169 человек.

Всего на территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 16 природных пожаров. Из них ликвидировано два пожара на площади 79 гектаров, четыре пожара закрыты решением КЧС. Действующими остаются 14 возгораний, два из которых локализовано на площади 277 гектаров. Пожары действуют в Зейском, Мазановском, Сковородинском, Селемджинском районах. На тушении пожаров задействовано 354 человека, 55 единиц техники, в том числе один вертолет и два самолета, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 31 мая, в Тындинском районе горел лес неподалеку от поселка Тутаул. По официальной информации, 1 июня, лес продолжает гореть, но угрозы населенному пункту пожар не представляет.