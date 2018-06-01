В Благовещенске и Благовещенском районе началось мероприятие «Нетрезвый водитель»

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В Благовещенске и Благовещенском районе началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 1 по 3 июня автоинспекторы будут останавливать автомобили и проверять водителей на состояние опьянения.

Целью мероприятия является предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, а также правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения.

За четыре месяца текущего года по вине нетрезвых водителей в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 24 ДТП. В результате таких аварий один человек погиб, 34 получили травмы различной степени тяжести.

За указанный период года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 20 270 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 295 нетрезвых водителей. 75 автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 127 водителей задержали за то, что они повторно сели за руль, находясь в опьянении.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также лица, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

С 1 июля 2015 года по статье 264.1 УК РФ введена уголовная ответственность за управление транспортным средством человеком, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю – лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция обращается к гражданам: «Если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру (4162) 42-52-62 или 02. Ваш звонок может остановить беду!»