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В Тынде пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе (видео)

В Тынде пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе (видео)

В четверг, 31 мая, в Тынде нетрезвый водитель мусоровоза сбил женщину и четырехлетнюю девочку, которые переходили улицу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

Видео: www.instagram.com/kriminal.blg/

Авария произошла в 18:05. Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Mazda Titan, начал обгон впереди идущей машины и совершил наезд на пешеходов 1982 и 2014 годов рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте происшествия, а девочка с травмами доставлена в больницу.

Результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения показали наличие алкоголя в крови водителя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#здоровье #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    4 часа назад

    Этот черт отмотает срок, а ближе к освобождению завалят... А может и на этапе...

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Опять дадут по не осторожности! (((

    Он не осторожно употребил, сел за руль...

    За ДТП по алкашке надо ужесточить в разы наказание!

    Чтобы выйдя из МЛС за руль уже не могли даже трезвыми влезть!

  • Йосеф

    Йосеф
    4 часа назад

    ебаная мразь сука

  • Йосеф

    Йосеф
    4 часа назад

    Представляю состояние мужа и отца

  • Шелковица

    Шелковица
    4 часа назад

    Когда уже не будет таких УРОДОВ на дорогах??? Как они достали. Бедная женщина... Бедный ребенок...без матери остался. Хоть бы выжила!

  • Леонид 67

    Леонид 67
    3 часа назад

    Да сколько же ещё эти ... "не совсем хорошие" пьяные люди (если их можно назвать людьми) будут творить подобное? Дадут срок, отсидит, выйдет на свободу и снова, пьяным за руль, а человека НЕТ. Ребёнок без матери, и это, на ВСЮ жизнь... "Умы России" разрабатывают гиперзвуковые комплексы, нужная штука! Ну разработайте умную "вещь", которая не позволит УПРАВЛЯТЬ (пассажиры не в счёт) транспортом, при наличии запаха алкоголя. Лишать водительских прав ПОЖИЗНЕННО, а ТС конфисковать! Жёстко!!! Зато на дорогах, будет меньше "Шумахеров", которым после рюмки спиртного (бутылки пива) кажется, что они могут ВСЕ, а ДТП случается с другими...

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    3 часа назад

    странно, а на видео мусоровоз какой-то сбивает

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    3 часа назад

    очень грустно читать такие новости, соболезнования родным и близким, девочке здоровья, выкорабкивайся, маленькая

  • Амдор

    Амдор
    3 часа назад

    Эта тварь сначала ехал по встречке, пересёк двойную сплошную. Бедные люди. Ни каких оправданий, только расстрел.

  • Zатмение

    Zатмение
    3 часа назад

    Когда сотрудники перестанут лишённикам давать

    права-клоны

    Когда не будут отмазывать " своих" от лишения прав

    за алкашку или за нарушения

    (а "своих" у нас пол города

    так как город маленький

    и почти у каждого знакомый такой имеется...)

    Когда начнут реально садить

    тех, кто пьяный за рулём

    и тех, кто людей убивает !

    Только всех садить! Чтоб не было

    "избранных" дочек и сыночек

    депутатов и прокуроров...

    Неприкасаемых наших...

    Вот тогда возможно будет меньше

    таких уродов на дорогах...

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    2 часа назад

    жуть, конечно...

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