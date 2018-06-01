В Тынде пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе (видео)

В четверг, 31 мая, в Тынде нетрезвый водитель мусоровоза сбил женщину и четырехлетнюю девочку, которые переходили улицу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

Видео: www.instagram.com/kriminal.blg/

Авария произошла в 18:05. Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Mazda Titan, начал обгон впереди идущей машины и совершил наезд на пешеходов 1982 и 2014 годов рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте происшествия, а девочка с травмами доставлена в больницу.

Результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения показали наличие алкоголя в крови водителя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.