Прогноз погоды в Амурской области: к вечеру первый день лета ознаменуется грозами

Фото: pikabu.ru

1 июня в Амурской области переменно облачно, во второй половине дня местами пройдут слабые, умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер с юго-запада разгонится до 3-8 метров в секунду, при грозе местами порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит +32...+37, на севере в дожде – до +25...+27. В Благовещенске переменная облачность, вечером пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер дует с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывы составят до 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут +35 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова