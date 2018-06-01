«С возвращением домой!»: Василия Орлова на въезде в Благовещенск встречали приветственные баннеры

По пути из аэропорта в город Василия Александровича встречали два баннера. Оба установлены в районе кафе «Панорама». На баннерах с фотографией Орлова надпись – «С возвращением домой!». Кто таким образом решил приветствовать врио, неизвестно.

Как сообщалось ранее, в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо Василий Орлов сказал: первое, чем он займется по приезде на амурскую землю – ознакомится с текущим состоянием дел в регионе. После этого будут определены цели и планы работы.

Кстати, в этот же день, но 11 лет назад областному совету народных депутатов представили губернатора Николая Колесова. 1 июня 2007 года он был утвержден в должности главы региона.