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«С возвращением домой!»: Василия Орлова на въезде в Благовещенск встречали приветственные баннеры

«С возвращением домой!»: Василия Орлова на въезде в Благовещенск встречали приветственные баннеры

1 июня утром в благовещенском аэропорту приземлился самолет, следовавший из Москвы, на борту которого находился врио губернатора Приамурья Василий Орлов. Сегодня в областном правительстве временно исполняющего обязанности главы региона представят коллегам. Сделает это полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По пути из аэропорта в город Василия Александровича встречали два баннера. Оба установлены в районе кафе «Панорама». На баннерах с фотографией Орлова надпись – «С возвращением домой!». Кто таким образом решил приветствовать врио, неизвестно.

Как сообщалось ранее, в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо Василий Орлов сказал: первое, чем он займется по приезде на амурскую землю – ознакомится с текущим состоянием дел в регионе. После этого будут определены цели и планы работы.

Кстати, в этот же день, но 11 лет назад областному совету народных депутатов представили губернатора Николая Колесова. 1 июня 2007 года он был утвержден в должности главы региона.

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#губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    не,ну это лишнее по моему. Как будто задницу целуют. Приехал и приехал -пусть работает да и все.

  • starco

    starco
    4 часа назад

    Сложно ему будет, с такими-то ожиданиями. Как тут не вспомнить классика: " В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его "красавчиком" и "умницей". Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!

    Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей*, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника, и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие."

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    4 часа назад

    Правда интересно кто баннеры поставил ))

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    4 часа назад

    фууу. Перестарались пиарщики

    Я думаю, первое, что должен сделать Василий Александрович - дать команду снять их

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    Брюзга_недели

    Правда интересно кто баннеры поставил ))



    работники белого дома, ктож еще

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    наверно Орлов не плохой человек-но это чересчур

  • системник

    системник
    4 часа назад

    Всё серьезно

    фууу. Перестарались пиарщики

    Я думаю, первое, что должен сделать Василий Александрович - дать команду снять их



    Лучше оплатить за счет пиарщиков.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    такой плохой пиар ВРИО

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    4 часа назад

    Мартин Остин
    Брюзга_недели

    Правда интересно кто баннеры поставил ))



    работники белого дома, ктож еще


    Всем белым домом скидывались? )))))

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    ЗАКАЗЧИК БАНЕРА ЕСТЬ В НАКЛАДНОЙ-НАВЕРНО ЭТО АЛЬТЕР

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Гребанный Экибастуз....И это область с территорией опережающего развития?

  • kidman

    kidman
    4 часа назад

    Нужно большой баннер на Доме на набережной повесить. На том месте, где канул в лету "Амурский кристалл"

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    первый минус у Орлова

  • Иван

    Иван
    4 часа назад

    Знатно лизнули

  • Мира

    Мира
    4 часа назад

    Старко ! +++++ много-много!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    Брюзга_недели

    Мартин Остин

    Брюзга_недели

    Правда интересно кто баннеры поставил ))



    работники белого дома, ктож еще



    Всем белым домом скидывались? )))))


    только обладатели "хлебных мест" в нем

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    4 часа назад

    starco

    Сложно ему будет, с такими-то ожиданиями. Как тут не вспомнить классика: " В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его "красавчиком" и "умницей".

    Салтыков -Щедрин воистину классик, а как приято, что здесь (на форуме) столько образованных людей (имею ввиду starko)

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    4 часа назад

    Ну и логика Орлов плохой...? Он что сам себе баннер вешал? У кого-то с правительства просто ж.опа горит)

  • Значит так

    Значит так
    4 часа назад

    Те и поставили, кто в свое время организовывал его уход из Белого дома. Кто стряпал, по заданию сверху, компромат.

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...полюбас Альтер и армянская община...)))

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    3 часа назад

    Что хорошего в культе личности?

  • маузер

    маузер
    3 часа назад

    много много лет назад шел этот вася в депутаты облсовета, клеимли мы листовки и нарвались на васиных дружков - бычар. таких обезьян ни до ни после не видел. каков поп таков приход. в печку таких губеров

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Жаль, что тех предприятий, которые возглавлял будущий губернатор уже нет в живых. помянем добрым словом Амурский кристал и Амуркачество.

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    3 часа назад

    Как мило. Слёзы на глаза навернулись.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    3 часа назад

    Это только кажется мелочью. Если идти в таком направлении, то превратимся в Саудовскую Аравию, где 25 тысяч человек в королевской династии; одних только принцев 200 человек. https://ru.wikipedia.org/wiki/Саудиты Или в Туркменистан, где участковым инспекторам полиции предписано обходить уборные в частных дворах и выявлять лиц, использующих газеты с изображением президента в качестве туалетной бумаги. https://24.kg/obschestvo/85268_zapret_ispolzovat_gazetyi_sportretami_prezidenta_turkmenistana_vtualetah_/

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Рекламщиков пытать утюгом-кто же так пакостно антипиаром занимается!

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Мягко говоря лишнее это все.Надеюсь плей офф понимает....

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    зачётно зализали!

  • vv0407

    vv0407
    2 часа назад

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ......хорошее кино...

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    2 часа назад

    Старко - РЕСПЕКТ. Не в бровь, а в глаз!

  • IGOR1805

    IGOR1805
    1 час назад

    Какая бредятина, насколько знаю аренда места 15000 рубчиков, плюс работа и печать. Лучше бы в другое русло деньги впаривали((((

  • alexsergeev

    alexsergeev
    1 час назад

    Откинулся?

  • Ирэнио

    Ирэнио
    1 час назад

    До слёз....Мы- ЗА Орлова!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    53 минуты назад

    Господи! Посмотри на этих холуёв от власти)))) Они готовы зализать до смерти))

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    Мартин Остин

    Брюзга_недели

    Правда интересно кто баннеры поставил ))



    работники белого дома, ктож еще



    Мне более любопытно, за чей счёт?!





    ~~По пути из аэропорта в город Василия Александровича встречали два баннера. Оба установлены в районе кафе «Панорама». На баннерах с фотографией Орлова надпись – «С возвращением домой!». Кто таким образом решил приветствовать врио, неизвестно.



    Даже не верится!



    Бесхозные баннеры! Кто желает, тот и использует.



    Да и плоттер у каждого дома стоит...



  • ay

    ay
    34 минуты назад

    Кстати, некоторые ЛДПРовцы профессионально занимаются полиграфией. Вот и гадай: толь поздравили технично, чтоб префренции поиметь (так и Жирик делает); толь пиарят по-чёрному - дескать смотрите как едро нал... облизывает приветствывает врио губернатора; толь ваще не при делах.

  • архаровец77

    архаровец77
    8 минут назад

    Может это родственики радуются!

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