Депутат заксобрания Камчатки потребовал парковку для коня: обзор прессы

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Поправки в ПДД: от знака «Шипы» планируют отказаться; на авто собираются устанавливать алкозамки; министра финансов Саратовской области уволили за вождение в пьяном виде. Обзор прессы на автомобильную тему подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Буквально пару месяцев назад я говорил вам (повторяя материалы газет) об ужесточении наказания из-за отсутствия на автомобиле знака «Шипы», а сегодня «Российская газета» сообщает о подготовке проекта поправок в ПДД, в котором, в частности, предлагается от этого знака вообще отказаться.

Этот знак стал обязательным к установке на заднем стекле автомобиля в апреле прошлого года. Представляю, как обидно будет тем, кого за отсутствие знака оштрафовали. А заодно и тем, кто на него впустую раскошелился.

Также в номере

Давайте посмотрим, на что еще следует обратить внимание в главной газете страны. Еще – уже в другой статье (она называется «Водитель под замком») рассказывается о плане мероприятий, направленных на сокращение жертв ДТП в 3,5 раза к 2024 году.

Там, в частности, предусмотрена установка алкозамков на автомобили тех, кто попадался за рулем в нетрезвом состоянии. Их также будут устанавливать и для профилактики. Получается – всем. Сколько будут стоить эти замки и их установка, не говорится. Но то, что становится обязательным – дешевым не бывает.

И еще одно предложение: использовать данные системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве доказательств нарушений правил и для привлечения нарушителей к ответственности. То есть сами машины будут «стучать» на своих водителей. И как после этого считать свой собственный автомобиль «железным другом»?

Напишут же такое

Автомобильную тему продолжает «Российская газета-Неделя», где я прочел о том, что депутат заксобрания Камчатки справедливорос Михаил Пучковский потребовал место для привязи коня у здания правительства. Он заявил, что не может ездить на заседания на собственном автомобиле – слишком высока стоимость топлива. Билеты на автобус тоже дороги. Поэтому народный избранник планирует приезжать верхом. По словам депутата, наиболее удобный способ передвижения для него сейчас – мерин Ракета, которого не надо заправлять бензином, да и в еде он неприхотлив, ему вполне хватает охапки сена.

Вспомнился Остап Бендер с его фразой «овес нынче дорог».

Вам статья

Оседлав автомобильную тему, предлагаю уже с нее и не спускаться. В газете «Панорама» обнаружил заметку об увольнении министра финансов Саратовской области. Высокопоставленный чиновник лишился должности после того, как его задержали сотрудники ГИБДД. Он находился в служебной машине вместе с полураздетой чиновницей, которая представилась как замглавы администрации. Оба представителя власти были пьяны. Правда, в это время глава областного Минфина официально находился в отпуске, но и в отпуске не рекомендуется садиться в машину, тем более служебную, в пьяном виде.

Нечто подобное, насколько я помню, произошло однажды и в Амурской области. Но тогда полетели головы отнюдь не чиновников.

На посошок

Напоследок «Убойная сила», в которой рассказывается об автомобиле, выпущенном на АвтоВАЗе, и о парне, попавшем в неприятную историю. «Жигуленок», на котором парень ехал из Череповца в пригородное село к своей давней знакомой – ну, соскучился, захотелось повидаться, а день был пятничный, выходные, по сути, начались – застрял в грязи. И так парень, и этак нажимал на всякие педали, туда-сюда, а машина (жигуленок, все же) только глубже в грязи вязнет.

Тогда парень остановил проезжавший мимо УАЗик и попросил у парней, в нем сидевших, помощи. Он же не знал, что машина была полицейской. Зато полицейские уже знали, что «жигуль» был угнанным…

Вы уж – если голосуете кому на трассе – так хотя бы издали приглядитесь – кому.