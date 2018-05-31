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31мая
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Благовещенские спасатели получили два новых внедорожника

Благовещенские спасатели получили два новых внедорожника
Фото: admblag.ru

В четверг, 31 мая, мэр Благовещенска Валентина Калита вручила сертификаты на автомобили для поисково-спасательного отряда Благовещенска. Деньги на приобретение автомобилей PICAP УАЗ (1,2 миллиона рублей) и PATRIOT УАЗ (973,9 тысячи рублей) выделены из городского бюджета.

Сертификаты вручили начальнику городского управления по делам ГО ЧС в рамках торжественного мероприятия, посвященного 369-й годовщине пожарной охраны России, сообщает пресс-служба городской администрации.

На этих машинах будут вести патрулирование с целью профилактики и тушения палов и природных пожаров на территории городского округа. Также транспорт предназначен для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

«Специфика работы поисково-спасательного отряда такова, что необходима оперативность: и в профилактике, и тушении пожаров, и в работе с населением. Несмотря на то, что бюджет города достаточно непростой, тем не менее, понимая важность и значимость работы, которую делают наши спасатели, мы приняли решение о приобретении этих автомобилей», – рассказала Валентина Сергеевна.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    18 минут назад

    Это случайно не с сэкономленных денег из за которых отказались тушить лес так как очень затратное а вот приобрести машины не затратно?

    автомобилей PICAP УАЗ (1,2 миллиона рублей) и PATRIOT УАЗ (973,9 тысячи рублей) выделены из городского бюджета. На этих машинах будут вести патрулирование с целью профилактики и тушения палов и природных пожаров на территории городского округа. Также транспорт предназначен для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 минут назад



    Специфика работы поисково-спасательного отряда такова, что необходима оперативность: и в профилактике, и тушении пожаров, и в работе с населением.



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