Телемарафон «Крылья» собирает средства на операцию семилетнему мальчику

У семилетнего Станислава Мешенчука из Свободного эпилепсия, ему необходима операция на головном мозге. Деньги для мальчика будут собирать на благотворительном марафоне «Крылья». Операцию ему должны провести в конце июня.

Сложности преследуют Стаса с четырех лет. В этом возрасте мальчик поскользнулся и упал, ударившись головой. Через месяц у ребенка изменилось поведение, он стал кричать без причины. Благовещенские медики озвучили диагноз: симптоматическая фокальная эпилепсия. И хотя с виду Стас здоровый ребенок, приступы случаются у него каждый день.

«Во время приступа он начинает очень сильно кричать неестественным криком с рыком. А потом это сопровождается обильными судорогами, у него сводит руки, ноги, либо он начинает очень сильно ими стучать. А потом он уходит в сон, каждый приступ заканчивается тем, что он просто засыпает», – рассказала мама Ярослава Мешенчук.

Болезнь прогрессирует и влияет на развитие ребенка. Мальчик отстает от сверстников. Занимается только дома и в детском саду. Ярослава рассказывает: из-за предстоящей сложной операции и даьнейшего восстановления в школу Стаса пока не поведут.

Раньше приступы эпилепсии случались у него до десяти раз в сутки. После них ребенок ничего не помнит. Стаса лечили в клиниках Санкт-Петербурга, Хабаровска и Новосибирска. Лечение помогло снизить частоту приступов, но одно из обследований показало, что у мальчика отмирают клетки головного мозга. Медикаментозно вылечить это нельзя. К тому же от таблеток, у Стаса страдает печень. Чтобы на 80 % снизить количество приступов, погибшие клетки мозга необходимо удалить. Такую операцию, по словам Ярославы, делают только в Москве и Тюмени. В столице их запросы проигнорировали, а в Тюмени обещали помочь.

«Нам помогают предприниматели города, есть те, кто непосредственно поддерживают каждую нашу поездку. А вообще, методом сбора люди реагируют», – рассказала Ярослава Мешенчук.

На проезд, проживание, обследование и операцию на головном мозге требуется более 350 тысяч рублей. Такую сумму семья собственными силами собрать не может. Только на одни поддерживающие препараты для сына в месяц уходит до 15 тысяч. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать часть денег - почти 150 тысяч. Билеты в Тюмень уже куплены. Недостающую сумму – более 200 тысяч – нужно собрать до 21 июня.

Реквизиты:

Сбербанк 4276 0300 1276 0415

Телефон 8-914-600-87-07 (привязан к карте)

Яндекс 410015233514842.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пятый благотворительный марафон «Крылья» пройдет в Благовещенске 3 июня.