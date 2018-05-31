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31мая
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сегодня, 18:25 1

«У нас есть новый губернатор?» – итоги опроса на улицах Благовещенска

«У нас есть новый губернатор?» – итоги опроса на улицах Благовещенска

В четверг, 31 мая, на следующий день после публикации указа о назначении врио губернатора Амурской области, еще не все амурчане знали о том, кто такой Василий Орлова. К такому выводу пришли журналисты «Альфа-канала», которые провели опрос на улицах Благовещенска.

«А у нас есть новый губернатор? Если честно, я о таком не слышала», – удивилась девушка.

«Не знаю, первый раз слышу. Но жду от власти, чтоб порядок был», – также призналась женщина постарше.

«Пока еще не знаем, что от него ждать, посмотрим», – осторожно высказалась жительница Благовещенска.

«Пока еще о нем не знаем ничего», – признался мужчина.

«Какой новый губернатор? Нет, не знаю о нем. И чего ожидать от него, еще не думала», – ответила девушка.

«Надеемся, что будет не один кандидат, и мы, наверное, выберем кого-нибудь лучшего из лучших», – высказалась зрелая пара.

«А я не знаю, я только по телевизору сегодня видела новости. Какой-то Василий Орлов. Симпатичный мужчина. Лишь бы хуже не стало. А так, в принципе, поживем-увидим», – философски ответила женщина.

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#губернатор #СМИ

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  • munsaecw

    munsaecw
    31 минута назад

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