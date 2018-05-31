В центре Благовещенска начали разбирать руины сгоревшего дома

В течение месяца место пожара, огороженное сигнальной лентой, не убирали. Благовещенцы возмущались, что в самом центре города лежит куча сгоревших бревен. В управлении ЖКХ на запрос редакции ИА «Амур.инфо» ответили, что для разбора здания 224А по улице Зейской рассматривался вопрос о выделении средств из резервного фонда администрации.

Также сообщалось, что снос сгоревшего строения будет осуществлен подрядной организацией, отобранной в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Стоимость работ не уточняется. Также неизвестно, какие планы у властей города на освободившийся участок земли.

Дом № 224А по улице Зейской был построен больше 100 лет назад.

В нем были квартиры, затем жильцов расселили, после чего дом несколько лет стоял заброшенный.

Дом несколько раз горел, пока 29 апреля 2018 года не сгорел окончательно.