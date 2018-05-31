В центре Благовещенска начали разбирать руины сгоревшего дома
В Благовещенске идет разбор сгоревших бревен, оставшихся от двухэтажного здания, которое сгорело 29 апреля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», заброшенный дом был увешан рекламными баннерами. Предположительно, огонь распространился с баннера на здание, после чего перекинулся на соседние постройки.
В течение месяца место пожара, огороженное сигнальной лентой, не убирали. Благовещенцы возмущались, что в самом центре города лежит куча сгоревших бревен. В управлении ЖКХ на запрос редакции ИА «Амур.инфо» ответили, что для разбора здания 224А по улице Зейской рассматривался вопрос о выделении средств из резервного фонда администрации.
Также сообщалось, что снос сгоревшего строения будет осуществлен подрядной организацией, отобранной в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Стоимость работ не уточняется. Также неизвестно, какие планы у властей города на освободившийся участок земли.
Дом № 224А по улице Зейской был построен больше 100 лет назад.
В нем были квартиры, затем жильцов расселили, после чего дом несколько лет стоял заброшенный.
Дом несколько раз горел, пока 29 апреля 2018 года не сгорел окончательно.
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