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Амурский охотовед создал «книгу рецептов» для диких животных

Амурский охотовед создал «книгу рецептов» для диких животных
Фото: grodno.greenbelarus.info

Главный охотовед амурской Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий создал «книгу рецептов» для диких животных. Михаил Лесик не только поделился богатым опытом по подкормке лосей и кабанов, но и рассказал о вкусовых пристрастиях копытных и пушистых гурманов, методах обустройства кормушек для каждого вида.

По замыслу автора-составителя, небольшая методичка будет полезна не только охотоведам и работникам заказников, но и охотпользователям. А возможно, и сельским жителям, которые захотят облегчить лесным обитателям жизнь, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Как правило, периоды бескормицы у диких животных связаны с зимой и глубоким снегом, а также со стихийными бедствиями – половодьями, пожарами. Кроме того, «бесплатные столовые» охотно и массово посещают самки во время беременности. К примеру, больше всего косули на подкормочных площадках собирается именно в феврале-марте. В этот период в организмах самок идет развитие эмбрионов, и им особенно необходимы питательные и минеральные вещества. При этом именно в это время в Приамурье часто идет снег, который засыпает даже тот корм, который косуля была способна добыть самостоятельно.

«Подкормка нужна, в том числе, и для того, чтобы восполнить у животных недостаток макро- и микроэлементов. Но нужно учитывать, что неправильная организация может привести к излишней концентрации животных определенного вида в одном районе. А это чревато распространением инфекций и тем, что прикормленные копытные слишком привыкнут к человеку», – рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира области Михаил Лесик.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • munsaecw

    munsaecw
    29 минут назад

    нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok

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