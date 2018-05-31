Амурский охотовед создал «книгу рецептов» для диких животных

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Главный охотовед амурской Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий создал «книгу рецептов» для диких животных. Михаил Лесик не только поделился богатым опытом по подкормке лосей и кабанов, но и рассказал о вкусовых пристрастиях копытных и пушистых гурманов, методах обустройства кормушек для каждого вида.

По замыслу автора-составителя, небольшая методичка будет полезна не только охотоведам и работникам заказников, но и охотпользователям. А возможно, и сельским жителям, которые захотят облегчить лесным обитателям жизнь, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Как правило, периоды бескормицы у диких животных связаны с зимой и глубоким снегом, а также со стихийными бедствиями – половодьями, пожарами. Кроме того, «бесплатные столовые» охотно и массово посещают самки во время беременности. К примеру, больше всего косули на подкормочных площадках собирается именно в феврале-марте. В этот период в организмах самок идет развитие эмбрионов, и им особенно необходимы питательные и минеральные вещества. При этом именно в это время в Приамурье часто идет снег, который засыпает даже тот корм, который косуля была способна добыть самостоятельно.

«Подкормка нужна, в том числе, и для того, чтобы восполнить у животных недостаток макро- и микроэлементов. Но нужно учитывать, что неправильная организация может привести к излишней концентрации животных определенного вида в одном районе. А это чревато распространением инфекций и тем, что прикормленные копытные слишком привыкнут к человеку», – рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира области Михаил Лесик.