Для большинства амурских политиков назначение Василия Орлова стало неожиданностью

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Роман Кобызов, руководитель фракции КПРФ областного заксобрания: «Информация о том, что Василий Орлов возможный кандидат, была. Это назначение не стало полной неожиданностью. Понятно, что здесь большую роль сыграли корпоративные интересы известной газоперерабатывающей компании. Это не первый случай, в России есть такие регионы, где крупные компании проявляют интерес к контролю местной власти.

Василий Орлов, конечно, регион знает, это многие подчеркивают. Он знаком с экономикой области. Поэтому мы ожидаем от него действий именно в этом направлении. Для нашей партии важно то, что Василий Александрович не является одиозным политиком. Его больше знают как экономиста, управленца. В политических конфликтах он замечен не был. Посмотрим», – многозначительно завершил свою оценку врио губернатора амурский коммунист.

Ольга Петайчук, руководитель фракции ЛДПР областного заксобрания: «Господина Орлова в этой роли я не ожидала увидеть. Говорю лично за себя, так как официального решения фракции у нас еще нет. И я от него жду исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности губернатора. Я прочитала на сайте областного правительства его биографию, где было написано вверху – губернатор. Так вот: он не губернатор, а временно исполняющий обязанности. И я хочу, чтобы он именно исполнял обязанности, не больше.

Само это назначение я встретила с разочарованием. И я, и многие амурчане ждали в качестве врио губернатора Ивана Абрамова. У вас на сайте был опрос, где именно Абрамов победил со значительным отрывом. Логическое развитие и должно было привести к его назначению. Но ожидания людей были перечеркнуты указом президента.

К сожалению, во время административной деятельности Орлова я еще политикой не занималась. Но как жителю города он мне не запомнился. Ни четко обозначенной позицией, ни политической деятельностью. Если не ошибаюсь, именно в его время был решен вопрос о кадастровой стоимости, от которой сейчас стонет область. Насколько мне известно, он этому никак не препятствовал».

Наталья Калинина, руководитель регионального отделения партии «Яблоко»: «Думаю, для многих кандидатура Василия Орлова стала неожиданной. У меня есть ощущение, что даже для него самого это решение стало неожиданным. Говоря об оценке нового врио губернатора, я считаю, что эта кандидатура, безусловно, более достойная, чем остальные обсуждаемые варианты. И даже на фоне прежних назначенцев, которые нам навязывались. Я имею в виду и Колесова, и Кожемяко, и Козлова, который, по сути, тоже был назначенцем.

С Орловым лично я незнакома, но он производит впечатление грамотного человека, образованного, интеллигентного. Поэтому я надеюсь на адекватный диалог. При этом Василий Орлов – компромиссная фигура. Он часть местного политического бомонда и устраивает местную политическую элиту.

Но, конечно, есть у меня одно опасение. Василий Орлов – в какой-то степени гарант реализации больших техногенных проектов в Приамурье. В последнее время он представлял интересы крупной компании. И в этом смысле мне как представителю экологической общественности видится возможное возрастание степени экологических рисков».

Кирилл Зимин, руководитель фракции СР областного заксобрания: «Назначение Василия Орлова для меня стало неожиданным. Я думаю, и вопрос с врио губернатора затянулся так надолго, потому что перебирали множество кандидатур, пока, наконец, не остановились на оптимальной. С Василием Орловым я взаимодействовал, когда был депутатом городской думы, а потом и законодательного собрания. Человек этот достаточно грамотный, профессиональный в сфере экономики, которой он занимался в мэрии и областном правительстве. Занимался большими федеральными проектами, привлечением инвестиций на территорию области. Профессионал своего дела.

Конечно, я не могу сказать за него, что Василий Орлов начнет делать на новой должности. Но предполагаю, что первым делом ему предстоит провести анализ и аудит того, что ему досталось от предыдущего губернатора, потом подобрать себе профессиональную команду и определить стратегию развития Амурской области. Я думаю, он заходит не на три месяца до выборов. Как правило, все назначенцы президента потом становятся губернаторами».

Константин Дьяконов, спикер областного заксобрания: «Информация о том, что кандидатура Василия Орлова рассматривалась, мне было известно. Но кандидатур было много. Могу сказать, что я рад решению, которое принято в итоге. Считаю, что это назначение положительно повлияет на развитие Амурской области. Василий Александрович – наш земляк, у него большой опыт административной, управленческой работы. Ему хорошо известны наши проблемы по опыту работы и в администрации Благовещенска, и в областном правительстве. Я надеюсь, что этот человек пришел всерьез и надолго».